Izraelčania zverejnili nahrávku údajne dokazujúcu, že útok na nemocnicu v Gaze majú na svedomí Palestínčania

Útok na nemocnicu

Evakuácia do južných častí Pásma Gazy

18.10.2023 (SITA.sk) - Izrael zverejnil nahrávku, v ktorej sa militanti zúdajne priznali, že za utorňajším útokom na nemocnicu v meste Gaza bola palestínska skupina.Ako referuje web news.sky.com, podľa Izraela to dokazuje, že nevystrelil raketu, ktorá zasiahla nemocnicu. Namiesto toho usvedčuje, že útok majú na svedomí militanti zo skupiny Palestínsky islamský džihád s úzkymi väzbami na Hamas.Na nahrávke počuť, ako sa dvaja militanti rozprávajú, pričom po otázke „Bolo to od nás?“ prišla odpoveď: „Vyzerá to tak. Hovoria že šrapnel z rakety je tunajší a nevyzerá ako izraelský.“Po chvíľke ticha na to jeden z militantov vraví: „To si nemohli nájsť iné miesto na výbuch?“ Neskôr sa ešte obaja militanti rozprávali o ďalších podrobnostiach útoku na nemocnicu.Izraelská armáda krátko po útoku oznámila, že zverejní dôkazy, vrátane záberov z dronu a zachytenej komunikácie, ktoré podľa nej dokážu, že za smrtiaci utorňajší útok na nemocnicu v meste Gaza bola zodpovedná islamistická militantná skupina. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari po výbuchu vyhlásil, že v inkriminovanom čase v oblasti nemocnice neoperovalo žiadne izraelské lietadlo.Niekoľko nemocníc v meste Gaza sa stalo útočiskami stoviek ľudí s nádejou, že budú ušetrení bombardovania po tom, čo Izrael nariadil všetkým obyvateľom mesta a okolitých oblastí evakuáciu do južných častí Pásma Gazy.Pri ničivom útoku na nemocnicu zahynuli stovky ľudí, podľa palestínskych predstaviteľov najmenej 500. Bola to dosiaľ najsmrteľnejšia jednotlivá udalosť vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.Aj americký prezident Joe Biden , ktorý v stredu pricestoval do Izraela, vyhlásil, že útok na nemocnicu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil „iný tím“.„Som hlboko zarmútený a pobúrený včerajším výbuchom v nemocnici v Gaze. A na základe toho, čo som videl, sa zdá, že to urobil iný tím, nie vy,“ povedal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a podotkol: „Musíme mať na pamäti, že Hamas neháji záujmy palestínskeho ľudu.“