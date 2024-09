Dunaj môže kulminovať až na úroveň 930 cm, Bratislava obnovuje protipovodňové bariéry (video+foto)

Význam vodného diela Gabčíkovo

Prijaté preventívne opatrenia

15.9.2024 (SITA.sk) - Rieka Morava má aktuálne ešte rezervu 30 cm a dúfame, že táto situácia už ustane. Problémový však bude Dunaj. Uviedol v nedeľu v televíznej relácií TA3 V politike podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba „Aktuálne sme na Dunaji na výške 730 cm a očakávaná hladina je ešte o dva metre viac. Verím, že v Bratislave budeme schopní ustáť túto situáciu. Kulminovať bude od pondelka do utorka niekde na úrovni 930 cm,“ informoval Taraba.V Bratislave sa preto podľa neho chystá ešte aj v nedeľu výstavba protipovodňových bariér po oboch stranách Dunaja.Taraba zároveň vyzdvihol význam vodného diela Gabčíkovo. „Dnes vidíme, akú plní úlohu. Zarába nám do rozpočtu a plní nenahraditeľnú protipovodňovú ochranu. Zastavil sa prejazd lodí pre prípad, že budeme musieť vypúšťať vodu,“ povedal Taraba.O situácii na severe a mesta Čadca dodal, že podľa informácií, ktoré dostali, má situácia dosiahnuť 3. stupeň a ten následne rýchlo klesne.Momentálna situácia je presne taká, akú nám odborníci hlásili počas týždňa. „Preto na základe informácii, keď behom 3 – 4 dní presiahne úhrn zrážok 300 ml, sme začali s prípravami v predstihu. Čiže, vôbec sme nepreháňali a nezľahčovali situáciu, ako to zaznelo v médiách,“ povedal Taraba.„Môžem súhlasiť so slovami Tarabu, keď už od 12. septembra sme prijali preventívne opatrenia a sústredili techniku na záchrannej brigáde v Malackách," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok „Polícia v Bratislavskom a Trnavskom kraji je maximálne aktivovaná. Taktiež aj armádne zložky, keď v teréne je aktívnych 100 vojakov. Situácia v Bratislave zatiaľ nie je až tak kritická, avšak boli prerušené elektrické vedenia z popadaných stromov. Z uvedeného dôvodu chcem upozorniť hlavne vodičov, že pre problémy s elektrinou nemusí správne fungovať signalizácia na železničných priecestiach,“ zdôraznil Šutaj Eštok.Dodal, že ich úlohou je pomáhať a chrániť, a preto sa chystá do Stupavy do terénu. „Kapacitne to zvládame, či sú to policajti, hasiči, dobrovoľní hasiči alebo vojaci. Nasadzujú svoj život a zdravie a robia všetko preto, aby ochránili život a zdravie. Robíme všetko preto, čo sa dá. Viem, že sú situácie, kde sú zatopené pivnice. Ale musíme ísť postupne a až po poklese hladiny nastávajú všetky sanačné práce, lebo vodu by sme len aktuálne prelievali,“ uzavrel Šutaj Eštok.