Online: Voda sa vylieva, obce vyhlasujú tretí povodňový stupeň

Všetky dostupné zložky zasahujú v Čadci, kde v nedeľu nadránom vyhlásili tretí povodňový stupeň. Sprejazdňujú cesty a čerpajú vodu z pivníc rodinných domov. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že hladina rieky Kysuca dosiahla o 3.00 h 2,5 metra.



Aktuálnu situáciu v meste radnica zhodnotila ako veľmi vážnu. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali z domu, ak to nie nevyhnutné. Tiež, aby sa nezdržiavali v blízkosti vodných tokov. Z bezpečnostných dôvodov uzatvorili most smerujúci z Námestia slobody smerom k obchodnej zóne.



Od 04.30 h je rieka v časti Bukov vyliata na miestnu komunikáciu. Radnica uviedla, že v mestskej časti Horelica sú ohrozené výškou rieky oba mosty. Rieka sa čiastočne vyliala aj pri betonárni na ďalších miestach, identifikovaných povodňovou komisiou mesta. Ide o časť Milošová a záhrady rodinných domov.



"Priebežne zasadá krízový štáb mesta aj okresu. Situáciu stále monitorujeme. Pre prípad evakuácie je pripravený objekt ubytovne v športovej hale," konkretizovala samospráva s tým, že zásahy vykonávajú podľa aktuálnych pokynov a priorít. Dodala, že o vývoji situácie budú informovať.



V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy. Podľa meraní hydrometeorológov dosahuje aktuálny stav rieky Kysuca v Čadci 391 centimetrov, v Kysuckom Novom Meste 323 centimetrov a v Turzovke 310 centimetrov.







Ľudia žijúci pri toku Mláka v Devínskej Novej Vsi sa musia pripraviť na evakuáciu

Pezinok vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity, zaplavilo bytový dom

Pod vodou sa v meste Bratislava od noci ocitli viaceré oblasti vrátane zoo

Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves vyzvala obyvateľov, ktorí bývajú v tesnej blízkosti vodného toku Mláka, aby sa pripravili na evakuáciu. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Dárius Krajčír."Hneď, ako budú obyvatelia na evakuáciu pripravení, prosíme, aby kontaktovali a informovali naše Dohľadové centrum na linke 02/32 33 33 32," podotkol.Na území mesta Pezinok vyhlásili v nedeľu od 9.00 h tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k zaplaveniu bytového domu aj k vyplaveniu potoka Blatina. Existuje tiež riziko vyplavenia potoka v Grinave. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.





Pod vodou sa od noci ocitli viaceré oblasti v Bratislave. Zaplavená je Partizánska lúka a uzavretá je celá lokalita Železnej studničky. V dôsledku vetra je po celom meste veľké množstvo vyvrátených stromov a odlomených konárov. Postupne prichádza k ich odstraňovaniu. Informoval o tom hovorca hlavného mesta SR Peter Bubla.



K zaplaveniu ulice a pivníc prišlo i v bratislavskom Lamači. "Mestské časti priebežne riešia zaplavené pivnice aj v iných častiach mesta. Vybrežený potok zaplavil bratislavskú ZOO, všetky zvieratá však stihli pracovníci a pracovníčky včas premiestniť a sú v poriadku," podotkol Bubla.



Popadané stromy a odlomené konáre sú postupne odstraňované. "Pre silné dažde a premočené podložie bude pretrvávať riziko vyvrátenia stromov aj po tom, ako nárazový vietor ustane," priblížil. Apeluje na obyvateľov, aby sa naďalej vyhýbali parkom, lesom a v rámci možností minimalizovali svoj pohyb v okolí stromov, a to aj pri venčení psov.

Zopakoval, že z dôvodu poškodeného trakčného vedenia po páde stromov je od rána prerušená premávka električiek. "Namiesto električiek premáva náhradná autobusová doprava. Tieto linky však nepremávajú podľa cestovného poriadku električkových liniek," dodal s tým, že problémom čelia i trolejbusové linky a niektoré z nich premávajú po odklonených trasách. Cestujúcim Bubla preto odporúča sledovať webovú stránku dopravného podniku.



Ďalej ozrejmil, že mesto pracuje na čo najskoršom sprejazdnení Devínskej cesty, aspoň v čiastočnom režime. Situácia sa vyhodnocuje s geológom. Prístup do Devína je naďalej možný len cez Devínsku Novú Ves. "Linka 29 je aktuálne odklonená pri Botanickej záhrade, cez Karlovu Ves a Dúbravku na svoju trasu v Devínskej Novej Vsi," dodal.



Hlavné mesto SR sa zároveň pripravuje na kulmináciu hladiny Dunaja, ktorá má nastať v pondelok 16. septembra, potenciálne až o 1,5 metra vyššie než to bolo v lete. Slovenský vodohospodársky podnik začínal podľa Bublu so stavaním protipovodňových zábran pri Karloveskej zátoke, pokračovať bude v Devíne, v Starom Meste pozdĺž Rázusovho a Vajanského nábrežia a aj v Petržalke v okolí Tyršovho nábrežia. "S výstavbou protipovodňových zábran pomáha aj náš Komunálny podnik," doplnil hovorca.



V pohotovosti sú aj cestári Bratislavského kraja. Krajská samospráva na sociálnej sieti informovala, že doprava v Mlynskej doline je v oboch smeroch vedená v jednom jazdnom pruhu. Pre popadané stromy a zaplavenú vozovku je neprejazdný horský priechod Pezinská Baba. Vodiči si majú dávať pozor na vodu na cestách.



Hladina Torysy stúpla, SHMÚ eviduje prvý stupeň povodňovej aktivity

Polícia pomáha pri evakuácii obyvateľov v Devínskej Novej Vsi a v Kuchyni

Polícia upozorňuje na viaceré uzavreté cesty na Záhorí

Vodohospodári začali v Senici s riadeným vypúšťaním vody z Kunovskej priehrady

Situácia na Záhradnej ulici v Skalici sa zlepšila, prietok potoka obnovili

Stupava žiada obyvateľov, aby si pre prípad núdze pripravili evakuačnú batožinu

Pre počasie hlási ZSSK prerušenie a meškanie vlakovej dopravy



Ohrozené sú mosty v Čadci, množstvo vody je podľa primátora obrovské

Vzostupy hladín neobišli podľa meteorológov ani povodia na východe Slovenska. Väčšina z nich je však už v súčasnosti v poklese. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti s tým, že 1. stupeň povodňovej aktivity evidujú len na rieke Torysa v Košických Oľšanoch.Krátko pred 12. hodinou bol vodný stav rieky Torysa na úrovni 213 centimetrov a má stále stúpajúcu tendenciu. Hranica pre 3. stupeň povodňovej aktivity je tam 400 centimetrov.Povodňová situácia na východe Slovenska je však zatiaľ pokojná. Hydrologická výstraha 1. stupňa platí len pre okresy na Spiši a na Hornáde v okolí Košíc a tiež v Rožňave.Polícia pomáha pri evakuácii obyvateľov piatich domov v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves a približne 100 osôb v obci Kuchyňa v okrese Malacky. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti."Bratislavskí policajti evakuujú obyvateľov celkovo piatich domov na Istrijskej ulici v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves," priblížili policajti.Verejnosť upozorňujú, aby sa v dôsledku nepriaznivého počasia nezdržiavala v blízkosti stromov, tiež aby pod nimi neparkovala svoje vozidlá. "Vodičov žiadame aby dôsledne rešpektovali dopravné značenie a riadili sa pokynmi polície," zdôraznili.V dôsledku nepriaznivého počasia upozorňuje Trnavská krajská polícia na viaceré uzavreté cesty na Záhorí. Vodičov vyzýva na opatrnosť, keďže sa aj na ďalších úsekoch ciest nachádza veľa vody.Uzavreté sú cesty druhej triedy v úsekoch Podbranč - Myjava, Skalica - Zlatnícka dolina, Borský Mikuláš - Lakšárska Nová Ves či Sobotište - Vrbovce. Uzavretý je aj most medzi Holíčom a Skalicou. Naďalej je uzavretá cesta vedúca k hraničnému priechodu Moravský Svätý Ján - Hohenau.Jeden jazdný pruh je prejazdný na ceste druhej triedy medzi Cerovou a Jablonicou a na ceste tretej triedy medzi Dechticami a Dobrou Vodou. "Na viacerých cestách v našom kraji je veľa vody, avšak najhoršia situácia je na Záhorí," upozornila polícia na sociálnej sieti.Za kritickú označila aj situáciu v obci Sobotište, kde sú zaplavené niektoré domy. "Žiadame občanov, aby nepristupovali ku korytám riek a potokov, hladina vody stále rýchlo stúpa," zdôraznili policajti.Vodohospodári pristúpili k riadenému odpúšťaniu vody z Kunovskej priehrady nachádzajúcej sa v senickej mestskej časti Kunov. Dôvodom je situácia v obci Sobotište. Mesto Senica o tom informovalo na sociálnej sieti.Zvýšená hladina Teplice sa v rámci Senice prejavuje vo viacerých lokalitách, napríklad v Kolónii a tiež v Čáčove. "Momentálne dobrovoľní hasiči mesta Senica sústredia sily na Teplici v mestskom parku," doplnilo mesto.Situácia na Záhradnej ulici v Skalici sa zlepšila, prietok Zlatníckeho potoka po zásahu ťažkej techniky obnovili. Mesto Skalica o tom informuje na sociálnej sieti.V nedeľu ráno sa potok vylial zo svojho koryta. Obyvatelia boli nútení preparkovať svoje autá. Samospráva ďalej upozorňuje, že cesta k prístavu pri Baťovom kanáli je zatopená a neprejazdná.Mesto neskôr informovalo, že v prípade núdze sú v hasičskej zbrojnici verejnosti dostupné vrecia s pieskom.Mesto Stupava v okrese Malacky žiada všetkých obyvateľov, aby si pripravili evakuačnú batožinu pre prípad núdze a vyzvania na riadenú evakuáciu, ktorú samospráva nemôže zatiaľ vylúčiť. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.Batožina v prípade dospelej osoby nesmie presiahnuť 25 kilogramov, v prípade dieťaťa 15 kilogramov. Dovolených je aj maximálne päť kilogramov príručnej batožiny.Mesto z dôvodu zhoršenej povodňovej situácie vyhlásilo od nedele tretí stupeň povodňovej aktivity. Zatopené sú viaceré ulice či park.Pre nepriaznivé počasie je železničná doprava v nedeľu na viacerých úsekoch prerušená, mnoho spojov má dlhé meškanie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozorňuje na svojom webe."Z dôvodu nepriaznivého vplyvu počasia a zaplavených tratí na území Českej republiky (ČR) platia obmedzenia. Vlaky cez pohraničnú stanicu Čadca smer Praha nepremávajú, sú vedené len v úseku Žilina – Čadca s náhradnou súpravou. Cestujúcim odporúčame použiť spojenia do ČR cez Púchov. Vlaky cez pohraničnú stanicu Vrbovce (trať Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Veselí nad Moravou) premávajú len po Vrbovce, ďalej do ČR sú odrieknuté. Vlaky cez ostatné prechody premávajú, ale je potrebné počítať s vyššími meškaniami," informuje ZSSK.V dôsledku prerušenia dopravy meškajú podľa ZSSK vlaky EC 271 (Brno– Budapešť), Os 2007 (Kúty - Bratislava) mešká zo stanice Bratislava-Lamač 45 minút, R 345 (Ostrava-Svinov - Žilina) mešká zo stanice Bratislava-Lamač 32 minút.Spoje z Vrbovíc do Hodonínu a opačne boli vplyvom počasia odrieknuté v celom úseku.Spoj R 345 (Ostrava-Svinov - Žilina) R 345 (Ostrava-Svinov - Žilina) je odrieknutý v celom úseku, EC 142 (Žilina - Praha) je odrieknutý v úseku Čadca - Praha, SC 241 (Praha- Košice) je odrieknutý v celom úseku - nahradí ho Os 7547 v úseku Čadca - Žilina, Ex 605 v úseku Žilina - Košice.





Kriticky ohrozené veľkou vodou sú podľa primátora Čadce Mateja Šimáška viaceré mosty v meste, predovšetkým na Horelici. Množstvo vody v rieke Kysuca označil za obrovské. Do záchranných prác sú zapojené všetky dostupné zložky aj technika. Radnica verí, že postupne bude rieka kulminovať.



"Mesto v noci vyhlásilo druhý a tretí povodňový stupeň na základe monitorovania situácie. Od skorého rána sú zapojené všetky zložky a dostupná technika. V kritickom ohrození sú viaceré mosty, jednu lávku nám medzi časom aj odtrhlo. Išlo o lávku pre peších na nábreží pri mestskom a vodohospodárskom podniku oproti železničnej stanici," uviedol pre TASR primátor. Uzatvorili preto viaceré cesty a snažia sa mosty zbaviť náplav.



Šéf čadčianskej samosprávy ubezpečil, že priebežne čistia aj jednotlivé rodinné domy, z ktorých podľa potreby evakuujú ľudí do pripravených mestských priestorov. Z preventívnych dôvodov tiež uzavreli dva mosty v centre mesta. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová informovala, že povodeň v Čadci neobišla ani kysucké stredisko správy a údržby ciest. "Je zaliate. Vyťahujú a zachraňujú techniku," uviedla.

Šimášek doplnil, že podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a Povodia Váhu aktuálne dopršalo a rieka by mala kulminovať. "Veríme, že sa postupne začne voda znižovať. Ide v podstate o tisícročnú vodu, a preto sú naše možnosti veľmi obmedzené. Je veľmi náročné všetko koordinovať vzhľadom na to obrovské množstvo vody," zhodnotil.



V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy. Podľa meraní hydrometeorológov dosahuje aktuálny stav rieky Kysuca v Čadci 383 centimetrov, v Kysuckom Novom Meste 342 centimetrov a v Turzovke 267 centimetrov.

Premávka električiek je prerušená, premávajú náhradné autobusy

SHMÚ: Výstrahy tretieho stupňa pred povodňami platia vo viacerých okresoch

Pre nepriaznivé počasie platia v mestskej hromadnej doprave v Bratislave obmedzenia. Premávka električiek je prerušená. Namiesto nich premávajú náhradné autobusy s prestupom v centre mesta. Odklonenou trasou jazdia aj viaceré trolejbusy. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti."Linka 1 je nahradená autobusmi po celej trase. Linka 4 je nahradená autobusmi X4 v dvoch úsekoch, Zlaté piesky - Šafárikovo námestie a Pri kríži - Šafárikovo námestie. Linka 9 je nahradená autobusmi X9 v úseku Astronomická - Šafárikovo námestie cez Obchodnú a Námestie SNP. Na Šafárikovom námestí prestup na linku X4 smer Pri kríži. Linka 3 postupne obnovuje premávku električiek, súčasne premáva aj autobusová doprava X3 v úseku Tbiliská - Blumentál. Prestupný bod je Šafárikovo námestie," priblížil.Pre nepriaznivé poveternostné podmienky a poškodené trolejové vedenie premávajú odklonenou trasou tiež trolejbusy číslo 49, 64 a 71. Dopravný podnik deklaroval, že robí maximum pre čo najskoršie vyriešenie situácie.





Riziko povodní z trvalého dažďa hrozí v nedeľu vo viacerých okresoch na Slovensku. Výstrahy tretieho stupňa pred povodňami aktuálne platia pre okresy Pezinok, Trnava, Žilina- povodie rieky Rajčanka, Kysucké Nové Mesto, Čadca. Rovnako platia pre Skalicu, Senicu, Myjavu, Malacky a Bratislavu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Pre Skalicu, Senicu, Myjavu a Malacky tiež platia najvyššie výstrahy pred dažďom. S dažďom treba počítať aj v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Rovnako v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa, kde platia výstrahy prvého až tretieho stupňa.

Diaľnica D2 pri výjazde na Zohor z Bratislavy je zaplavená

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 52-krát, najviac na Kysuciach

Časť diaľnice D2 pri výjazde na Zohor v smere z Bratislavy je zaplavená. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti. Apeluje na opatrnosť pri jazde na diaľniciach."Upozorňujeme vodičov na zaplavenie časti diaľnice D2 v blízkosti výjazdu na Zohor v smere z Bratislavy. Z toho dôvodu je potrebné, aby aj na diaľniciach jazdili v tomto počasí nanajvýš opatrne," spresnili policajti.Počasie komplikuje situáciu v celej Bratislave. Viaceré úseky ciest sú pre nepriaznivé počasie neprejazdné. Obmedzenia platia aj pre mestskú hromadnú dopravu. Premávka električiek je s výnimkou Nového Mesta prerušená. Viaceré trolejové linky premávajú odklonenou trasou.





Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji zasahovali za posledných 24 hodín 52-krát. Zásahy súviseli s aktuálnou poveternostnou situáciou. Najviac výjazdov mali na Kysuciach. Pre TASR to v nedeľu ráno potvrdila žilinská krajská hovorkyňa hasičov Mária Pohanková Zahatlanová.



Ako dodala, išlo o odstraňovanie spadnutých stromov, čistenie vozovky od blata po daždi, odčerpávanie vody z rodinných domov či záchranu zatopených automobilov. Pomáhali tiež pri riešení udalosti súvisiacej s poveternostnou situáciou v inom kraji.



"Celkom zasahovalo 32 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 75 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadili sme 40 kusov hasičskej techniky," konkretizovala hovorkyňa.



Ako pre TASR uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, čiastočne zatopenú cestu aktuálne hlásia v obci Staškov na úrovni železničného mostu. Hasiči tam podľa jej slov odčerpávajú vodu a polícia situáciu na mieste monitoruje. Zatopená je podľa Šefčíkovej tiež cesta v Čadci - Horelici. Dopravu odklonili na cestu vedúcu cez tunel Horelica.

Viaceré úseky v Bratislave sú pre počasie neprejazdné





Viaceré úseky ciest v Bratislave sú pre nepriaznivé počasie neprejazdné. Obmedzenia platia aj pre mestskú hromadnú dopravu. Premávka električiek je s výnimkou Nového Mesta prerušená. Viaceré trolejové linky premávajú odklonenou trasou. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti. Na vodičov apelovala, aby v prípade, ak to nie je nevyhnutné, nejazdili, respektíve išli opatrne.



Neprejazdné sú v súčasnosti ulice Bratislavská a Gbelská v Záhorskej Bystrici aj ulica Istrijská v Devínskej Novej Vsi. Uzavreté sú naďalej Devínska a Viedenská cesta. Zatopený je tiež podjazd od Patrónky k bratislavskej zoologickej záhrade. "Kritická situácia je aj na cestách medzi Borinkou, Pernekom a Stupavou," doplnili policajti.



Pre počasie je na celom území s výnimkou mestskej časti Nové Mesto prerušená aj premávka električiek. "Taktiež viaceré trolejové linky premávajú odklonenou trasou, a preto je potrebné pozerať aktuálne informácie na stránke Dopravného podniku Bratislava," dodala polícia.







Na Záhradnej ulici v Skalici sa vylial potok, potrebné je preparkovať autá

V Radošovciach zaplavilo najmenej 50 domov, hasiči intenzívne odčerpávajú vodu

V Myjave sa vyliala rieka z koryta, platí tretí stupeň povodňovej aktivity

V najmenšej obci na Záhorí v Koválovci zaplavilo viacero domov, vylial sa potok

Na Záhradnej ulici v Skalici sa vylial z koryta Zlatnícky potok. Potrebné je okamžité preparkovanie áut na dopravné ihrisko. Mesto Skalica o tom informovalo na sociálnej sieti."Záchranné zložky sú už na ceste a v najbližších chvíľach budú odstraňovať nánosy, aby sa tok opäť uvoľnil," podotklo mesto. Cesta do Zlatníckej doliny je zaplavená a až do odvolania kompletne uzavretá. "Chatári ani návštevníci sa nesmú po tejto komunikácii premiestňovať," upozornila samospráva.V obci Radošovce v okrese Skalica v nedeľu ráno masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili doteraz najmenej 50 domov.Zo zaplavených domov intenzívne odčerpávajú vodu desiatky členov dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce. "Zasiahnuté sú domy najmä v spodnej časti obce. Počet zaplavených domov bude stúpať. Voda intenzívne steká po uliciach," povedal pre TASR predseda DHZ Radošovce Martin Daniška.Voda steká aj zo susedného, vyššie položeného Koválovca, ktorý sa nachádza tri kilometre od Radošoviec. Rovnako v Koválovci, najmenšej obci na Záhorí, od rána hasiči intenzívne odčerpávajú vodu zo zaplavených domov a pivníc. V tejto lokalite naďalej intenzívne prší.Na území mesta Myjava a priľahlých častiach Turej Lúky prichádza na rieke Myjava a všetkých jej prítokoch k stúpaniu vodných hladín. Prišlo k ich vyliatiu z koryta. Mesto pristúpilo k vyhláseniu tretieho stupňa povodňovej aktivity."Dochádza ku škodám na majetku, voda zaplavuje cesty a preteká cez premostenia," priblížilo mesto na svojom webe. Tretí stupeň povodňovej aktivity platí v nedeľu od 7.00 h.Hovorca mesta Marek Hrin pre TASR uviedol, že hasiči v noci odstraňovali popadané konáre a stromy, pričom vietor spôsobil aj viaceré výpadky elektrickej energie. "Pod vodou je napríklad časť Trnovce, kde sú zaplavené cesty, amfiteáter a voda sa priblížila k rodinným domom. Vylial sa aj potok Smíchov, ktorý zaplavil cestu a pozemky rodinných domov v časti Turá Lúka," spresnil. Začal sa plniť suchý polder pri myjavskej nemocnici."Vyliala sa aj vodná nádrž v časti U Vankov. Na hrane kapacity je potok v časti Malejov, kde sa voda pomaly dostáva na cestu a tiež Ulica Žaboškreky v Myjave, kde by mohol situáciu skomplikovať krytý profil potoka Cengelka," dodal. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v smere na Senicu znížila rýchlosť pre vozidlá na 30 kilometrov za hodinu.





V najmenšej obci na Záhorí - Koválovec v okrese Skalica spôsobili masy vody stekajúce z polí a hôr do dediny, že sa nadránom vylial v spodnej časti obce potok. Zároveň dažďová voda tečúca z vrchu obce zaplavila viacero pivníc a domov.



"Úplne zaplavené sú štyri domy a viaceré majú kompletne zaplavený dvor a pivnice," povedal pre TASR starosta obce Koválovec Patrik Renováček. Hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce bojujú so živlom približne od 6.15 h.



Voda zaplavila aj detské ihrisko a dvor obecného úradu. Hasiči sú v Koválovci v pohotovosti už od štvrtka (12.9.).

Mesto Stupava vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity





Mesto Stupava v okrese Malacky vyhlásilo od nedele tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k zaplaveniu Kaštieľskeho parku, aj k vyplaveniu Stupavského potoka v kritických úsekoch, ohrozujúcich rodinné domy. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Hrozí riziko prevalenia vôd na Hlavnú ulicu a ďalšie centrálne komunikácie mesta," uviedlo mesto, ktoré zároveň ubezpečilo obyvateľov, že eviduje všetky nahlásené podnety. "Vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu prosíme o trpezlivosť pri ich kontrole a vybavovaní. Podnety sú vyhodnocované a priorizované podľa dostupných kapacít," podotkla samospráva.



Z dôvodu zhoršenej povodňovej situácie platí v meste až do odvolania zákaz vstupu do všetkých parkov. "Tento zákaz sa týka Kaštieľskeho parku, Malého parku aj Veľkého parku," doplnilo mesto. Okrem Kaštieľskeho parku došlo k zaplaveniu viacerých nižšie položených ulíc. "Aktuálne sú zaplavené a neprejazdné najmä ulice Záhradná, Agátová, Marcheggská, Bitúnková, Nová, Medzipotočná, Líščia, Park, Barónové, Mlynská, Budovateľská a Železničná. Zaplavená a uzavretá je aj časť Hlavnej ulice v okolí parku a mestského úradu," informovalo mesto.



Nadránom sa vylial z koryta potok Močiarka v obci Láb v okrese Malacky. Zaplavilo okolité polia a najbližšie domy. Obec na sociálnej sieti priblížila, že ráno sa podarilo potok uvoľniť a hladina mierne klesla. "Situácia je pod kontrolou a naďalej ju monitorujeme," podotkla.



Nepriaznivá situácia je v obci Pernek v okrese Malacky, kde už v sobotu (14. 9.) vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Starosta Martin Ledník TASR uviedol, že veľa miest v obci zaplavila voda. Pod vodou sú napríklad cesty a záhrady.



Komplikácie pre nepriaznivé počasie hlási aj mesto Pezinok v Bratislavskom kraji. V noci sa vylial potok na severe. "Voda zaplavila garáže, na ulici dona Sandtnera zasa zaplavila parkovisko," priblížilo mesto s tým, že hrozí aj vyliatie potoka na juhu. Evidovalo množstvo problémov s výpadkom elektriny. Ľuďom odporučilo sledovať stránku elektrární. Deklarovalo, že situáciu neustále monitorujú.