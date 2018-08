Dunaj sa oteplil, atómovú elektráreň Paks museli preto takmer odstaviť

Atómová elektráreň v maďarskom Paksi, asi 90 km južne od Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 25. augusta (TASR) - Nízka hladina a teplé vody rieky Dunaj, ktorý slúži aj na chladenie atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, boli takmer príčinou odstavenia prevádzky tohto závodu na výrobu elektrickej energie.Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság komunikačný odbor elektrárne v sobotu uviedol, že k vypnutiu by došlo, keby teplota vody stúpla o dva stupne Celzia.Podľa platných noriem sa výroba elektriny musí prerušiť, ak teplota chladiacej vody 500 metrov od miesta vstupu vody do chladiaceho systému stúpne nad 30 stupňov Celzia - k čomu bolo v piatok veľmi blízko.Podľa Heti Világgazdaságu by odstavenie tejto elektrárne spôsobilo z hľadiska dodávky elektriny katastrofu, pretože Paks dodáva vyše polovicu domácej spotreby.