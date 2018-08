Za mimoškolské aktivity detí zaplatia rodičia priemerne 120 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 25. augusta (TASR) - Žiaci majú od prvého ročníka väčšinou dve mimoškolské aktivity, vyplýva to z prieskumu Poštovej banky. Podľa výsledkov rodičia zaplatia priemerne ročne za krúžky pre deti okolo 120 eur. TASR o tom informovala Eva Peterová z oddelenia PR Poštovej banky.Až osem z desiatich detí na Slovensku navštevuje po škole minimálne jeden záujmový krúžok. V organizovaní času deťom vedú rodičia v Žilinskom kraji, kde sa mimoškolským aktivitám venuje skoro každé dieťa. Nasleduje Košický, Trenčiansky a Bratislavský kraj, vyplýva to z výsledkov prieskumu. O niečo menší záujem o krúžky (76 percent) je v Trnavskom kraji.uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.Z prieskumu vyplýva, že krúžky v školskom klube stoja rodičov od desať do 100 eur. Za aktivity mimo školy rodičia platia v priemere 120 eur ročne.uviedla Žáčková.Psychologička Lenka Uherová radí, aby rodičia boli ústretoví a nechali dieťa vyskúšať všetko, čo ho robí šťastným.tvrdí psychologička.Školáci na Slovensku sa zaujímajú najmä o šport.uviedla Žáčková.Prieskum sa realizoval na vzorke 540 rodičov, ktorí vyplnili dotazník o 728 deťoch.