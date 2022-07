Dunajská Streda a Spartak Trnava postúpili, Ružomberok v predkole Európskej konferenčnej ligy skončil

Dunajská Streda vyradila Vikingur

Spartak čaká úradujúci poľský majster

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude mať v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 dvojnásobné zastúpenie. V druhom sa so súťažou rozlúčil MFK Ružomberok , postúpili z neho FC Spartak Trnava aj FC DAC 1904 Dunajská Streda a počas nasledujúceho týždňa ich čakajú už prvé stretnutia proti ďalším súperom.Ružomberčania v úvodnom kole prešli cez litovský tím FK Kauno Žalgiris, no v druhom nestačili na iný klub z Pobaltia a dvakrát podľahli lotyšskému FC Riga. Po minulotýždňovej domácej prehre 0:3 družstvo spod Čebraťa neuspelo ani u súpera (1:2).V odvete Rižania viedli zásahom Hrvojeho Babeca, no slovenský tím vyrovnal zásluhou premeneného pokutového kopu Jána Masla. Konečnú podobu výsledku dal Mikael Soisalo po hodine hry a potom sa už skóre nezmenilo. V 3. kvalifikačnom kole lotyšský klub vyzve Gil Vicente z Portugalska.Dunajskostredčania v 2. kvalifikačnom kole zdolali Víkingur Gota z Faerský ostrovov dvakrát 2:0, po prvom súboji u súpera sa rovnaký výsledok zrodil aj v odvete na Žitnom ostrove. Za DAC sa ešte v prvom polčas presadili Nikola Krstovič a Dominik Veselovský."S výsledkom som spokojný, dosiahli sme cenný triumf. Fanúšikovia nás celý duel podporovali. Veľmi dôležitý je postup, taký bol plán a cieľ. Stále však chceme hrať lepšie, v tomto sa ešte môžeme zlepšovať," povedal v prenose RTVS kouč domácich Adrián Guľa Ďalším súperom DAC bude rumunský tím FCSB, v minulosti známy aj ako Steaua Bukurešť. Klub, ktorý v roku 1986 ovládol Pohár európskych majstrov, by sa už v stredu 3. augusta mal predstaviť na Slovensku, odveta je na programe vo štvrtok 11.8. v rumunskej metropole."Pre nás to bude veľký zápas proti zvučnému súperovi. Pripravíme sa na ten zápas a verím, že mám šancu. Máme sen, chceme postúpiť ďalej," doplnil tréner DAC.Aj Spartak Trnava potvrdil vo štvrtkovej odvete triumf z prvého súboja. V meraní síl s waleským Newtown AFC počas minulého týždňa triumfoval doma 4:0, v odvete zvíťazil 2:1. Trnavčania vo Walese prehrávali od 5. minúty zásahom Aarona Williamsa z pokutového kopu, no v záverečnej dvadsaťminútovke otočku zariadili Samuel Štefánik a Martin Bukata. V ďalšej fáze na Spartak čaká úradujúci poľský vicemajster Raków Čenstochová.