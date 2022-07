Neymarovi a jeho otcovi hrozí pokuta a väzenie, pred súd sa postavia spolu s bývalým prezidentom FC Barcelona

Odňatie slobody na dva roky

Neymar obvinenia odmieta

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalista Neymar sa 17. októbra tohto roka postaví pred súd v španielskej Barcelone v prípade nezrovnalostí okolo jeho prestupu do FC Barcelona z brazílskeho FC Santos v roku 2013.Tridsaťročný hviezdny útočník Paríža St.-Germain bude so svojím otcom a zároveň agentom čeliť obvineniam z korupcie, obom hrozí trest odňatia slobody na dva roky a pokuta vo výške 10 miliónov eur.Bývalý prezident katalánskeho veľkoklubu Sandro Rosell je obvinený z korupcie a podvodu, hrozí mu päťročné väzenie a pokuta 10 miliónov eur.Prokurátor začal trestné stíhanie na základe podnetu od brazílskej investičnej skupiny DIS, ktorá sprostredkovala Neymarov prestup do Španielska a mala dostať 40 percent z prestupovej sumy. Obžalovaní údajne zatajili skutočnú hodnotu transferu, aby mohli zaplatiť DIS nižšiu províziu.Neymar a jeho otec odmietajú obvinenia, pričom v tej istej veci už vypovedali na súde v Madride pred piatimi rokmi.FC Santos oficiálne dostal za prestup Neymara 17,1 milióna eur, ale podľa žalobcu FC Barcelona v skutočnosti zaplatila brazílskemu klubu 25,1 milióna eur.Spoločnosť DIS tým pádom prišla o 3,2 milióna eur. Podľa súdneho spisu DIS zaplatila za 40 percent Neymarových hráčskych práv 5 miliónov brazílskych realov (asi 920-tisíc eur) ešte v roku 2009.