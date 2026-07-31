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31. júla 2026
Dunajská Streda bola suverénna! Ramadan dvoma gólmi vystrelil cestu do Holandska – VIDEO
Futbalisti Dunajskej Stredy ako jediný slovenský tím postúpili do 3. predkola Konferenčnej ligy. Trnava a Žilina nepostúpili, ale Dunajská Streda áno a suverénne. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Dunajskej Stredy ako jediný slovenský tím postúpili do 3. predkola Konferenčnej ligy.
Trnava a Žilina nepostúpili, ale Dunajská Streda áno a suverénne. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) v bosnianskej Zenici nad Veležom Mostarom 3:0 (2:0) a s celkovým skóre 4:0 si vybojovali právo vyzvať Twente Enschede v 3. predkole EKL.
Cestu do Holandska Dunajskej Strede vystrelil Sýrčan Ammar Ramadan, ktorý skóroval dvakrát v priebehu 17 minút prvého polčasu. Najprv vyťažil zo spolupráce s Urošom Kabičom, keď elegantne zo vzduchu a pomerne veľkého uhla poslal loptu za chrbát prekvapeného Farisa Ribiča.
O čosi neskôr zakončil biliardovú akciu hostí na jeden dotyk zvnútra šestnástky. Ramadan sa na začiatku piatej sezóny v drese FC DAC dostal na hranicu 40 gólov vo všetkých súťažiach.
Zaslúžené víťazstvo úradujúceho slovenského vicemajstra podčiarkol v nadstavenom čase druhého polčasu mladý Senegalčan Abdoulaye Gueye, ktorý sa dostal za chrbát domácej obrany po prihrávke Mateja Trusu. Do konca zápasu vtedy zostávalo 5 sekúnd...
"Bolo dôležité, že sme si už v prvom polčase dokázali vypracovať dvojgólový náskok. Domáci sa snažili, ale my sme duel napriek tomu kontrolovali. Strelili sme tri góly a celkovo sme zaslúžene vyhrali a postúpili po dobrom zápase. Takisto ma teší, že oba góly, ktoré strelil Ramadan v prvom polčase, boli z akcií, ktoré sme nacvičovali na tréningoch a ukazovali sme si na videu. Predtým nám to nevychádzalo," uviedol tréner FC DAC 1904 Robert Klauss podľa klubového webu dac1904.sk.
Tréner Mostaru Ibro Rahimič sa posťažoval na únavu hráčov, ale aj vyzdvihol kvalitu súpera.
"Máme úzky káder, v tomto období je cítiť únavu a svoje spravilo aj cestovanie. Na Slovensko sme cestovali približne 10 hodín, po zápase nasledovala nočná cesta späť a hráči sa prakticky nevyspali. Myslím si, že to na nás zanechalo veľké stopy. Chýbala nám reakčnosť, boli sme pomalí, ťažkopádni a nikto nemal potrebnú sviežosť. Pokúsili sme sa ešte niečo zmeniť. V druhom polčase sme aj dlho neinkasovali, ale celkovo treba priznať, že sme narazili na oveľa kvalitnejšieho súpera," povedal Rahimič.
Nemecký kormidelník Dunajskej Stredy prehadzuje výhybku na slovenskú najvyššiu súťaž. "Je čas vrátiť sa myšlienkami na ligu, v ktorej máme o tri dni prvý domáci zápas. Potrebujeme si preto dobre oddýchnuť a zregenerovať. V našich hlavách je už zápas proti Banskej Bystrici.”
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda bola suverénna! Ramadan dvoma gólmi vystrelil cestu do Holandska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trnava a Žilina nepostúpili, ale Dunajská Streda áno a suverénne. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) v bosnianskej Zenici nad Veležom Mostarom 3:0 (2:0) a s celkovým skóre 4:0 si vybojovali právo vyzvať Twente Enschede v 3. predkole EKL.
Dva góly Ramadana
Cestu do Holandska Dunajskej Strede vystrelil Sýrčan Ammar Ramadan, ktorý skóroval dvakrát v priebehu 17 minút prvého polčasu. Najprv vyťažil zo spolupráce s Urošom Kabičom, keď elegantne zo vzduchu a pomerne veľkého uhla poslal loptu za chrbát prekvapeného Farisa Ribiča.
O čosi neskôr zakončil biliardovú akciu hostí na jeden dotyk zvnútra šestnástky. Ramadan sa na začiatku piatej sezóny v drese FC DAC dostal na hranicu 40 gólov vo všetkých súťažiach.
Zaslúžené víťazstvo úradujúceho slovenského vicemajstra podčiarkol v nadstavenom čase druhého polčasu mladý Senegalčan Abdoulaye Gueye, ktorý sa dostal za chrbát domácej obrany po prihrávke Mateja Trusu. Do konca zápasu vtedy zostávalo 5 sekúnd...
Po nacvičených signáloch
"Bolo dôležité, že sme si už v prvom polčase dokázali vypracovať dvojgólový náskok. Domáci sa snažili, ale my sme duel napriek tomu kontrolovali. Strelili sme tri góly a celkovo sme zaslúžene vyhrali a postúpili po dobrom zápase. Takisto ma teší, že oba góly, ktoré strelil Ramadan v prvom polčase, boli z akcií, ktoré sme nacvičovali na tréningoch a ukazovali sme si na videu. Predtým nám to nevychádzalo," uviedol tréner FC DAC 1904 Robert Klauss podľa klubového webu dac1904.sk.
Tréner Mostaru Ibro Rahimič sa posťažoval na únavu hráčov, ale aj vyzdvihol kvalitu súpera.
Tréner sa posťažoval
"Máme úzky káder, v tomto období je cítiť únavu a svoje spravilo aj cestovanie. Na Slovensko sme cestovali približne 10 hodín, po zápase nasledovala nočná cesta späť a hráči sa prakticky nevyspali. Myslím si, že to na nás zanechalo veľké stopy. Chýbala nám reakčnosť, boli sme pomalí, ťažkopádni a nikto nemal potrebnú sviežosť. Pokúsili sme sa ešte niečo zmeniť. V druhom polčase sme aj dlho neinkasovali, ale celkovo treba priznať, že sme narazili na oveľa kvalitnejšieho súpera," povedal Rahimič.
Nasleduje Banská Bystrica
Nemecký kormidelník Dunajskej Stredy prehadzuje výhybku na slovenskú najvyššiu súťaž. "Je čas vrátiť sa myšlienkami na ligu, v ktorej máme o tri dni prvý domáci zápas. Potrebujeme si preto dobre oddýchnuť a zregenerovať. V našich hlavách je už zápas proti Banskej Bystrici.”
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda bola suverénna! Ramadan dvoma gólmi vystrelil cestu do Holandska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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