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30. júla 2026
Poslali im 7 miliónov, ale viac nechcú. Minister Huliak znova pozastavil financovanie SFZ
Tagy: Financovanie Minister ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Mobilné telefóny Porušenie pravidiel pozastavenie
Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v emotívnom videu informoval, ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v emotívnom videu informoval, že aj keď nemá z toho radosť, nemôže konať inak, ako zastaviť financovanie SFZ.
Huliak vidí dôvodné podozrenie, že SFZ nekonal v súlade so svojimi stanovami, keď jeho šéf Ján Kováčik podpísal ručenie za dodávku mobilných telefónov.
“Zo stanoviska Hlavného kontrolóra športu vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil president Ján Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku. Tým pádom nie je jasné, či na ich podpis nebolo potrebné schválenie konferenciou SFZ a či neboli porušené stanovy Slovenského futbalového zväzu,” uviedol minister Huliak na sociálnej sieti fejsbuk.
Šéf rezortu cestovného ruchu a športu dôraznil, že dodržiavanie vlastných stanov je pre SFZ podmienkana to, aby im ministerstvo mohlo poslať peniaze nás všetkých.
“Tento rok sme SFZ poslali už 7 miliónov eur. Ďalšie peniaze im pošleme, ak sa preukáže, či Ján Kováčik podpísal ručenia za mobilné telefóny v súlade so stanovami SFZ. Za fungovanie a hospodárenie futbalového hnutia na Slovensku je zodpovedný výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na čele s Jánom Kováčikom. Ministerstvo športu a cestovného ruchu je zo zákona povinné reagovať, ak existuje závažné podozrenie, že sa tak nedeje v súlade zo zákonom a stanovami SFZ,” dodal Huliak.
Slovenský futbalový zväz disponuje informáciami z prostredia hlavného kontrolóra športu, podľa ktorých má Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku uznanému športu určenej pre SFZ na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur.
„Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Nejde pritom o financovanie Slovenského futbalového zväzu ako organizácie, ale predovšetkým o finančné prostriedky určené na mládežnícky futbal, športovú reprezentáciu, rozvoj talentovaných športovcov, regionálne futbalové zväzy a stovky futbalových klubov na celom Slovensku. Považujeme za mimoriadne znepokojujúce, že k tomuto postupu dochádza napriek tomu, že ostatným národným športovým zväzom už boli finančné prostriedky vyplatené v zmysle zákona o športe. O to viac vzniká otázka, prečo sa odlišný prístup uplatňuje práve voči Slovenskému futbalovému zväzu,“ reagoval SFZ prostredníctvom webu futbalsfz.sk.
Slovenský futbalový zväz je presvedčený, že prípadné takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Preto bezodkladne využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov, ktoré mu podľa zákona patria a sú určené pre všetky oblasti slovenského futbalu.
"Zároveň SFZ pripravuje podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Existuje dôvodné podozrenie, že výkon verejnej moci je v tomto prípade využívaný spôsobom, ktorý presahuje rámec zákonných kompetencií a spôsobuje závažné škody slovenskému futbalu," doplnil SFZ na svojom webe.
Zdroj: SITA.sk - Poslali im 7 miliónov, ale viac nechcú. Minister Huliak znova pozastavil financovanie SFZ © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v emotívnom videu informoval, že aj keď nemá z toho radosť, nemôže konať inak, ako zastaviť financovanie SFZ.
Huliak vidí dôvodné podozrenie, že SFZ nekonal v súlade so svojimi stanovami, keď jeho šéf Ján Kováčik podpísal ručenie za dodávku mobilných telefónov.
“Zo stanoviska Hlavného kontrolóra športu vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil president Ján Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku. Tým pádom nie je jasné, či na ich podpis nebolo potrebné schválenie konferenciou SFZ a či neboli porušené stanovy Slovenského futbalového zväzu,” uviedol minister Huliak na sociálnej sieti fejsbuk.
Boli porušené stanovy SFZ?
Šéf rezortu cestovného ruchu a športu dôraznil, že dodržiavanie vlastných stanov je pre SFZ podmienkana to, aby im ministerstvo mohlo poslať peniaze nás všetkých.
“Tento rok sme SFZ poslali už 7 miliónov eur. Ďalšie peniaze im pošleme, ak sa preukáže, či Ján Kováčik podpísal ručenia za mobilné telefóny v súlade so stanovami SFZ. Za fungovanie a hospodárenie futbalového hnutia na Slovensku je zodpovedný výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na čele s Jánom Kováčikom. Ministerstvo športu a cestovného ruchu je zo zákona povinné reagovať, ak existuje závažné podozrenie, že sa tak nedeje v súlade zo zákonom a stanovami SFZ,” dodal Huliak.
Zásah do financovania športu
Slovenský futbalový zväz disponuje informáciami z prostredia hlavného kontrolóra športu, podľa ktorých má Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pozastaviť vyplatenie tretej časti príspevku uznanému športu určenej pre SFZ na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur.
„Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o závažný zásah do financovania slovenského futbalu. Nejde pritom o financovanie Slovenského futbalového zväzu ako organizácie, ale predovšetkým o finančné prostriedky určené na mládežnícky futbal, športovú reprezentáciu, rozvoj talentovaných športovcov, regionálne futbalové zväzy a stovky futbalových klubov na celom Slovensku. Považujeme za mimoriadne znepokojujúce, že k tomuto postupu dochádza napriek tomu, že ostatným národným športovým zväzom už boli finančné prostriedky vyplatené v zmysle zákona o športe. O to viac vzniká otázka, prečo sa odlišný prístup uplatňuje práve voči Slovenskému futbalovému zväzu,“ reagoval SFZ prostredníctvom webu futbalsfz.sk.
Pripravujú trestné oznámenie
Slovenský futbalový zväz je presvedčený, že prípadné takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Preto bezodkladne využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov, ktoré mu podľa zákona patria a sú určené pre všetky oblasti slovenského futbalu.
"Zároveň SFZ pripravuje podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Existuje dôvodné podozrenie, že výkon verejnej moci je v tomto prípade využívaný spôsobom, ktorý presahuje rámec zákonných kompetencií a spôsobuje závažné škody slovenskému futbalu," doplnil SFZ na svojom webe.
Zdroj: SITA.sk - Poslali im 7 miliónov, ale viac nechcú. Minister Huliak znova pozastavil financovanie SFZ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Financovanie Minister ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Mobilné telefóny Porušenie pravidiel pozastavenie
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