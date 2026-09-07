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07. septembra 2026
Dunajská Streda má od tvrdej lekcie v Európe od Twente samé víťazstvá a skóre 29:1
Tagy: Niké liga 2026/2027
ŠK Slovan Bratislava našiel druhého premožiteľa v aktuálnom ročníku Niké ligy. O futbalistoch ŠK Slovan Bratislava sa v uplynulom súťažnom ročníku tradovalo, že aj keď zakopli proti papierovo ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - ŠK Slovan Bratislava našiel druhého premožiteľa v aktuálnom ročníku Niké ligy.
O futbalistoch ŠK Slovan Bratislava sa v uplynulom súťažnom ročníku tradovalo, že aj keď zakopli proti papierovo slabšiemu súperovi, neskôr si to vynahradili víťazstvom proti silnejšiemu protivníkovi.
A nakoniec bez problémov dokráčali k ďalšiemu majstrovskému titulu. Tentoraz to bolo inak.
Po šokujúcej domácej prehre s Michalovcami (1:2) prišla ďalšia trojbodová strata v Dunajskej Strede (0:2) a v tomto prípade to už zaváňa reálnym poklesom formy.
Prvé dve prehry pod vedením trénera Yayu Tourého prišli v čase, keď sa Slovan chystá na spanilú jazdu multimiliónovou futbalovou Európou. Už v stredu na slovanistov čaká konfrontácia v parížskom Parku princov s úradujúcim šampiónom Ligy majstrov PSG.
"Dunajská Streda bola lepšia a vyhrala zaslúžene. Musíme skloniť hlavy a pracovať. A najmä zo seba vydať viac pre Slovan. Ani neviem, či sme mali strelu na bránku, možno Danylo až na konci. Predtým počas 90 minút prakticky nič. Všetci musíme hrať lepšie, ja aj ostatní. Ak nie, budeme mať problém, a to nikto z nás nechce," kriticky zhodnotil kapitán "belasých" Andraž Šporar na klubovom webe skslovan.com.
Na otázku, či mali v hlavách už stredajší zápas v Paríži, Šporar nesúhlasil. „Vôbec sme na to ešte nemysleli. Veď aj toto bol pre nás veľký večer - dobré počasie pre futbal, výborná atmosféra, naši skvelí fanúšikovia, ktorí nás celý čas podporovali.
Domáca liga je základ, musíme ju vyhrať. Aj preto musíme zabrať a dať tam viac bojovnosti, kreativity, jednoducho všetkého," burcuje slovinský útočník, ktorý sa gólom v Celje priamo podieľal na postupe do Ligy majstrov.
Niké liga má za sebou nekompletných sedem kôl a spočiatku suverénny Slovan klesol na 4. miesto. Za lídrami Dunajskou Stredou a Žilinou bratislavský tím zaostáva o 4 body, za Trnavou o dva, ale v porovnané s dvojicou Žilina - Trnava má Slovan zápas k dobru.
"Do konca sezóny je veľmi ďaleko, tá cesta bude dlhá. Verím, že sa ešte len ukáže, že my sme Slovan. V Dunajskej Strede sme nehrali dobre, no nerobme z toho drámu. Ideme ďalej, už v stredu nás čaká veľký zápas, na ktorý sa čo najlepšie pripravíme,“ dodal Šporar.
Zatiaľ čo Slovan bol nepresvedčivý, Dunajská Streda zažíva opačnú výkonnostnú krivku. Po potupnom konci v 3. predkole Konferenčnej lige po dvojzápase so skóre 3:9 proti Twente Enschede sa zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa výrazne zlepšili.
Spolu so zápasom proti Svätému Petru v Slovnaft Cupe (13:0) ťahajú šnúru piatich víťazstiev s impozantným skóre 29:1.
"Videli sme, že dokážeme zdolať Slovan a to je skvelý poznatok. Sme veľmi šťastní a ideme do ďalších zápasov so sebavedomím z tohto výsledku," rád skonštatoval tréner Dunajskej Stredy Klauss.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda má od tvrdej lekcie v Európe od Twente samé víťazstvá a skóre 29:1 © SITA Všetky práva vyhradené.
O futbalistoch ŠK Slovan Bratislava sa v uplynulom súťažnom ročníku tradovalo, že aj keď zakopli proti papierovo slabšiemu súperovi, neskôr si to vynahradili víťazstvom proti silnejšiemu protivníkovi.
A nakoniec bez problémov dokráčali k ďalšiemu majstrovskému titulu. Tentoraz to bolo inak.
Prvé dve prehry
Po šokujúcej domácej prehre s Michalovcami (1:2) prišla ďalšia trojbodová strata v Dunajskej Strede (0:2) a v tomto prípade to už zaváňa reálnym poklesom formy.
Prvé dve prehry pod vedením trénera Yayu Tourého prišli v čase, keď sa Slovan chystá na spanilú jazdu multimiliónovou futbalovou Európou. Už v stredu na slovanistov čaká konfrontácia v parížskom Parku princov s úradujúcim šampiónom Ligy majstrov PSG.
Iba jedna strela
"Dunajská Streda bola lepšia a vyhrala zaslúžene. Musíme skloniť hlavy a pracovať. A najmä zo seba vydať viac pre Slovan. Ani neviem, či sme mali strelu na bránku, možno Danylo až na konci. Predtým počas 90 minút prakticky nič. Všetci musíme hrať lepšie, ja aj ostatní. Ak nie, budeme mať problém, a to nikto z nás nechce," kriticky zhodnotil kapitán "belasých" Andraž Šporar na klubovom webe skslovan.com.
Na otázku, či mali v hlavách už stredajší zápas v Paríži, Šporar nesúhlasil. „Vôbec sme na to ešte nemysleli. Veď aj toto bol pre nás veľký večer - dobré počasie pre futbal, výborná atmosféra, naši skvelí fanúšikovia, ktorí nás celý čas podporovali.
Domáca liga je základ, musíme ju vyhrať. Aj preto musíme zabrať a dať tam viac bojovnosti, kreativity, jednoducho všetkého," burcuje slovinský útočník, ktorý sa gólom v Celje priamo podieľal na postupe do Ligy majstrov.
Slovan klesol v tabuľke
Niké liga má za sebou nekompletných sedem kôl a spočiatku suverénny Slovan klesol na 4. miesto. Za lídrami Dunajskou Stredou a Žilinou bratislavský tím zaostáva o 4 body, za Trnavou o dva, ale v porovnané s dvojicou Žilina - Trnava má Slovan zápas k dobru.
"Do konca sezóny je veľmi ďaleko, tá cesta bude dlhá. Verím, že sa ešte len ukáže, že my sme Slovan. V Dunajskej Strede sme nehrali dobre, no nerobme z toho drámu. Ideme ďalej, už v stredu nás čaká veľký zápas, na ktorý sa čo najlepšie pripravíme,“ dodal Šporar.
Zatiaľ čo Slovan bol nepresvedčivý, Dunajská Streda zažíva opačnú výkonnostnú krivku. Po potupnom konci v 3. predkole Konferenčnej lige po dvojzápase so skóre 3:9 proti Twente Enschede sa zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa výrazne zlepšili.
Idú ako pílky
Spolu so zápasom proti Svätému Petru v Slovnaft Cupe (13:0) ťahajú šnúru piatich víťazstiev s impozantným skóre 29:1.
"Videli sme, že dokážeme zdolať Slovan a to je skvelý poznatok. Sme veľmi šťastní a ideme do ďalších zápasov so sebavedomím z tohto výsledku," rád skonštatoval tréner Dunajskej Stredy Klauss.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda má od tvrdej lekcie v Európe od Twente samé víťazstvá a skóre 29:1 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga 2026/2027
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