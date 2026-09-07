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07. septembra 2026
Na Spiši ulovili fínskeho útočníka, ktorý nastrieľal na Slovensku už 70 gólov
Tagy: Tipsport liga
Joona Jääskeläinen si vyskúša pôsobenie už v piatom slovenskom klube. V Spišskej Novej Vsi budú mať v novej sezóne nie jedného, ale až dvoch fínskych útočníkov. Po Teemum Lepausovi prichádza k ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Joona Jääskeläinen si vyskúša pôsobenie už v piatom slovenskom klube.
V Spišskej Novej Vsi budú mať v novej sezóne nie jedného, ale až dvoch fínskych útočníkov. Po Teemum Lepausovi prichádza k Hornádu aj oveľa známejšie meno - Joona Jääskeläinen.
Osvedčený zakončovateľ sa sťahuje na Spiš po pôsobení vo Zvolene, kde v minulej sezóne zaznamenal 18 gólov a 18 asistencií.
Na Slovensku je 30-ročný krídelník známy najmä z tímu HC Košice, ktorému svojimi gólmi pomohol k zisku dvoch majstrovských titulov (2023, 2025).
Pripomeňme, že počas troch sezón v Košiciach Jääskeläinen vrátane play-off nastrieľal 70 gólov a produktívny bol aj na predchádzajúcich slovenských pôsobiskách v Banskej Bystrici a Slovane Bratislava.
"Sme veľmi šťastní, že sme sa dohodli na zmluve s Joonom, s ktorým sme boli v kontakte už od apríla. Rokovania trvali dlhší čas, ale dnes už môžeme s radosťou našim fanúšikom oznámiť, že Joona bude v nasledujúcej sezóne nosiť dres s rysom na hrudi," uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč a ešte doplnil:
"Ide o rozdielového útočníka, ktorý má za sebou niekoľko dvadsaťgólových sezón v našej extralige. Je to komplexný hokejista s výbornou strelou, ktorý je použiteľný v akejkoľvek hernej situácii. Sme presvedčení, že v kabíne i na ľade bude správny líder, ktorý potiahne naše mladé slovenské jadro a chalani sa budú môcť od neho veľa naučiť."
Spišská Nová Ves s českým trénerom Jakubom Petrom vstúpi do novej sezóny v utorok 15. septembra na ľade regionálneho rivala Popradu. Prvý domáci duel si fanúšikovia na Spiši naživo môžu pozrieť v piatok 18. septembra, keď tam zavíta Žilina.
Zdroj: SITA.sk - Na Spiši ulovili fínskeho útočníka, ktorý nastrieľal na Slovensku už 70 gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
V Spišskej Novej Vsi budú mať v novej sezóne nie jedného, ale až dvoch fínskych útočníkov. Po Teemum Lepausovi prichádza k Hornádu aj oveľa známejšie meno - Joona Jääskeläinen.
Osvedčený zakončovateľ sa sťahuje na Spiš po pôsobení vo Zvolene, kde v minulej sezóne zaznamenal 18 gólov a 18 asistencií.
Majstrovské tituly
Na Slovensku je 30-ročný krídelník známy najmä z tímu HC Košice, ktorému svojimi gólmi pomohol k zisku dvoch majstrovských titulov (2023, 2025).
Pripomeňme, že počas troch sezón v Košiciach Jääskeläinen vrátane play-off nastrieľal 70 gólov a produktívny bol aj na predchádzajúcich slovenských pôsobiskách v Banskej Bystrici a Slovane Bratislava.
Rokovanie boli dlhšie
"Sme veľmi šťastní, že sme sa dohodli na zmluve s Joonom, s ktorým sme boli v kontakte už od apríla. Rokovania trvali dlhší čas, ale dnes už môžeme s radosťou našim fanúšikom oznámiť, že Joona bude v nasledujúcej sezóne nosiť dres s rysom na hrudi," uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč a ešte doplnil:
Rozdielový útočník
"Ide o rozdielového útočníka, ktorý má za sebou niekoľko dvadsaťgólových sezón v našej extralige. Je to komplexný hokejista s výbornou strelou, ktorý je použiteľný v akejkoľvek hernej situácii. Sme presvedčení, že v kabíne i na ľade bude správny líder, ktorý potiahne naše mladé slovenské jadro a chalani sa budú môcť od neho veľa naučiť."
Na úvod v Poprade
Spišská Nová Ves s českým trénerom Jakubom Petrom vstúpi do novej sezóny v utorok 15. septembra na ľade regionálneho rivala Popradu. Prvý domáci duel si fanúšikovia na Spiši naživo môžu pozrieť v piatok 18. septembra, keď tam zavíta Žilina.
Zdroj: SITA.sk - Na Spiši ulovili fínskeho útočníka, ktorý nastrieľal na Slovensku už 70 gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga
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