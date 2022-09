Dunajská Streda ostro odsúdila protimaďarské výroky fanúšikov počas zápasu proti Slovanu Bratislava

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda ostro odsúdil správanie sa niektorých fanúšikov počas stredajšieho zápasu 8. kola Fortuna ligy 2022/2023 proti ŠK Slovan Bratislava na Tehelnom poli (1:1). Predstaviteľom mužstva zo Žitného ostrova sa nepáčili protimaďarské výroky, ktoré zaznievali v hľadisku a vyzval Slovenský futbalový zväz (SFZ) , aby na to zareagoval."Napriek tomu, že SFZ viackrát ohlásil kampaň proti rasizmu, súbežne na štadiónoch celého Slovenska už dlhé roky zaznievajú protimaďarské výroky a skandovania, bez toho, aby SFZ takéto správanie verejne odsudzoval. Skandovanie sloganov patrí do slovenského futbalového folklóru bez rozdielu, či je to prvoligový alebo druholigový klub. Bohužiaľ, je celkom bežné, že ani hlásateľ nevyzýva fanúšikov, aby prestali s podobným skandovaním, ako to bolo aj v stredu na štadióne Slovana, kde urážali Maďarov počas celého zápasu," uviedol DAC v oficiálnom stanovisku na svojom webe."Sme presvedčení, že futbalový zápas by mal byť pre každého diváka miestom pozitívnych zážitkov a nie miestom národnostných urážok. Z tohto dôvodu vyzývame SFZ, futbalové kluby, ako aj celú slovenskú spoločnosť, aby takéto správanie verejne odsudzovali. Zároveň žiadame Slovenský futbalový zväz, aby spravil všetko pre to, aby podobné správanie z futbalových štadiónov navždy zmizlo," doplnil klub z Dunajskej Stredy.