Nadal si rozbil nos vlastnou raketou, jeho tvár zaliala krv a krútila sa mu hlava (video)

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku už do 3. kola. Vo štvrtkovom zápase druhého kola triumfoval nad Talianom Fabiom Fogninim v štyroch setoch 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.Na ceste za víťazstvom ho nerozhodila ani bizarná situácia vo štvrtom sete, keď si zakrvavil nos vlastnou raketou.Po tom, ako si 36-ročný Nadal na Štadióne Arthura Ashea privodil kuriózne zranenie, krv zaliala jeho tvár a krútila sa mu hlava.Na pozápasovej tlačovej konferencii povedal, že si v prvej chvíli myslel, že si zlomil nos. Neskôr však o celej situácii vtipkoval.Na otázku počas rozhovoru na kurte, či sa mu to už niekedy stalo, sa zasmial a odpovedal: „S golfovou palicou, ale nie s tenisovou raketou.“„Na začiatku sa mi trochu točila hlava. Bolo to trochu bolestivé,“ povedal Nadal, ktorý sa vo Flushing Meadows pokúša o rekordný 23. grandslamový titul a piaty na US Open. V minulosti na tomto podujatí triumfoval v rokoch 2010, 2013, 2017 a 2019.Nadal si v osemnástom vzájomnom dueli s Fogninim pripísal na konto 14. víťazstvo. Po prehranom úvodnom sete si však mnohí spomenuli na zápas 3. kola na US Open 2015, keď Fognini zdolal Nadala po nezabudnuteľnej päťsetovej bitke.„S Nadalom sa na kurte nemôžete motať. Pustil som ho do zápasu a odvtedy sa neustále zlepšoval,“ poznamenal 35-ročný Fognini.„Ak mám byť úprimný, mal som šťastie, že Fabio v druhom sete spravil niekoľko chýb,“ kontroval Nadal. Ten sa v treťom kole stretne s ďalším veteránom a rovesníkom - Francúzom Richardom Gasquetom.