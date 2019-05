Dunajská Streda sa zapojí do Noci múzeí a galérií, vstup bude zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Dunajská Streda 17. mája (TASR) – Do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií sa 18. mája zapojí aj Dunajská Streda v jej Žitnoostrovskom múzeu, v čase od 10.00 h do 22.00 h. Sprístupnená bude stála expozícia, nasledovať bude aj prednáška a folklórne vystúpenia. TASR poskytol informácie riaditeľ Múzea Ivan Nagy.Od rána do neskorého večera bude sprístupnená stála expozícia. Ide v nej o históriu a kultúrnu históriu Žitného ostrova a taktiež ľudové zvyky. Večer o 17.00 h bude prednáška o obecnom názve, resp. etymológii názvu Kračany – čo sa za ním ukrýva. Od 18.00 h bude nasledovať tanečné vystúpenie Detského folklórneho súboru Krpčiarik a tanečné ukážky s dunajskostredským Tanečným klubom, informoval riaditeľ. Dodal, že rodičia prisľúbili občerstvenie, takže najmenší sa môžu tešiť aj na „palacinkovú párty".Vstup na podujatie je bezplatný.