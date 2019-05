Kurz: EÚ potrebuje novú zmluvu na presadenie svojich pravidiel

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz uviedol, že Európska únia potrebuje novú zmluvu, ktorá by zaistila tresty pre členské krajiny porušujúce jej pravidlá. Kurz to podľa agentúry DPA napísal vo svojom príspevku zverejnenom v piatkovom vydaní nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Kurz, konzervatívec na čele koalície s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) od konca roka 2017, zastáva tvrdý postoj v oblasti rozpočtovej disciplíny a migrácie.Lisabonská zmluva EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2009, podľa Kurza nemôže správne čeliť krízam uplynulých rokov, keďže bola "koncipovaná ešte v čase pred týmito krízami".Uviedol, že nová zmluva musí obsahovať jasné pravidlá apri takých záležitostiach ako porušovanie pravidiel týkajúcich sa rozpočtu EÚ, zlyhávanie pri registrácií ilegálnych migrantov či ignorovanie požiadaviek právneho štátu.Návrh na novú zmluvu o EÚ rakúsky kancelár predstavil už v rozhovore pre denník Kleine Zeitung na začiatku mája. Vtedy uviedol, že EÚ potrebuje novú zmluvu vzhľadom na