Dunajskú Stredu povedie Nemec Hyballa. DAC už túži aj po titule

Káder DAC Dunajská Streda:



Brankári: Száraz, Macej, Slančík, Jedlička

Obrancovia: Šimčák, Huk, Kone, Koštrna, Davis, Špiriak, Šatka, Blackman

Stredopoliari: Ljubičić, Vida K., Kalmár, Vida M., Domonkos, Herc, Záhumenský, Aluku

Útočníci: Pačinda, Černák, Almási, Bayo, Divković, Tretiakov



zmeny v kádri:



Príchody: Slančík (Prešov), Šimčák (Michalovce), Špiriak, Domonkos (obaja Komárno, návrat z hosťovania) Máté Vida (Vasas), Tretiakov (Černomorec Odesa)

Odchody: Kontár (Gyirmót), Živkovič, Kwin, Simon Pambou (ukončenie zmluvy), Bence Mervó (ETO Győr), Čmelík, Slávik (hľadajú si angažmán)

Dunajská Streda 16. júla (TASR) - Futbalistov DAC Dunajská Streda povedie v novej sezóne Fortuna ligy 2018/19 nemecký tréner Peter Hyballa. Oznámil to na tlačovej konferencii pred štartom ročníka majiteľ DAC Oszkár Világi. Stojí pred ním jasný cieľ - zopakovať minimálne tretie miesto z uplynulého ročníka, resp. dostať DAC opäť do pohárovej Európy. Podľa majiteľa v klube dokonca od týchto dní už majú ambície na majstrovský titul.Ešte pred odchodom do gruzínskeho Tbilisi na odvetu 1. predkola Európskej ligy UEFA (prvý zápas 1:1) sa pred zástupcov médií postavili majiteľ Oszkár Világi, športový riaditeľ Jan Van Daele, kapitán mužstva Marin Ljubičič a manažér mládežníckej akadémie Krisztián Németh. Világi už netajil meno nástupcu Taliana Marca Rossiho, ktorý Dunajskú Stredu priviedol do pohárovej Európy opäť po 25 rokoch.povedal Világi.uviedol.Podľa športového riaditeľa Van Daeleho sa mužstvo posilnilo a avizuje atak na prvú trojku:Podľa kapitána Marina Ljubičiča bude mužstvo bojovať o postup v Európskej lige:Dokončuje sa mládežníčka akadémia, práca v nej je na vysokej úrovni, čo potvrdil aj Krisztián Németh.Stále pokračuje aj prestavba štadióna.dodal Világi.