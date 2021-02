Duo Daft Punk ohlásilo koniec, s fanúšikmi sa rozlúčilo vo videu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzske elektronické duo Daft Punk ohlásilo koniec hudobnej činnosti. Rozpad oznámili v pondelok v takmer osemminútovom videu Epilogue. Dlhoročná publicistka formácie Kathryn Frazier pre agentúru AP koniec potvrdila. Duo, charakteristické svojím futuristickým zjavom, pôsobilo na hudobnej scéne 28 rokov.Daft Punk tvorili Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo. Formácia vznikla v roku 1993 v Paríži a známa sa stala už debutovou nahrávkou Homework z roku 1997, ktorá okrem iných obsahovala aj single Da Funk a Around The World. O štyri roky neskôr vydali album Discovery s hitmi One More Time alebo Harder, Better, Faster, Stronger.Táto nahrávka dostala v roku 2003 vizuálnu podobu v animovanej snímke Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem japonského režiséra Kazuhisu Takenouchiho. Nasledovali štúdiovka Human After All (2005), soundtrack sci-fi Tron: Dedičstvo (2010) a album Random Access Memories (2013) obsahujúci hit Get Lucky, na ktorom spolupracovali s Pharrellom Williamsom. Formácia počas svojej kariéry získala šesť cien Grammy.