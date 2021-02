PASAŽIERI – PROVOKATÍVNY A DESIVÝ TRILER Z BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI

Taká je zápletka nového románu Pasažieri od renomovaného britského spisovateľa Johna Marrsa, autora bestselleru Spriaznené duše. Triler, ktorý vás pripúta do sedačky a nevstanete, kým ho nedočítate, práve vychádza vo vydavateľstve Lindeni v preklade Otta Havrilu.

Keď sa ktosi nabúra do systému ôsmich samojazdiacich áut, pasažieri v nich sa ocitnú v smrteľnom nebezpečenstve. Bezmocní a vystrašení sa vezú na neznáme miesto, na ktorom o dve a pol hodiny dôjde k hromadnej zrážke. Výber obetí hekerského útoku je vskutku pestrý: televízna celebrita, tehotná žena, hendikepovaný vojnový veterán, imigrantka, týraná žena na úteku, manžel s manželkou – každý v jednom aute – a potenciálny samovrah. Priamy prenos únosu vysielajú do celého sveta: prežiť môže len jeden z nich a rozhodne o tom verejnosť. Sú však pasažieri skutočne takí nevinní, ako sa na prvý pohľad zdajú?

„Brutálne prepracovaný triler z blízkej budúcnosti. Provokatívny, desivý a presvedčivý,“ zhodnotila Cara Hunter, autorka viacerých bestsellerových trhákov, napríklad románu V tme, ktorý vyšiel aj v slovenčine. „Šok na každej druhej stránke,“ napísal o knihe The Wall Street Journal. „Tento besne rýchly triler ponúka diskurz o morálke a etike. Marrs vyniká navodením skutočného pocitu napätia, no prináša aj vierohodnú a tvrdú kritiku modernej spoločnosti,“ napísali v americkom denníku LA Times. „A čo sa týka šoférovania... Po tejto knihe už nikdy nebude to, čo bývalo.“

Viaceré médiá vo svojich recenziách prirovnali román ku kvalitnému a napínavému filmu, ktorému chýba už len hollywoodska hudba. Aj preto je možné, že Pasažieri budú časom sfilmovaní. Rovnako, ako predchádzajúca Marrsova kniha Spriaznené duše, podľa ktorej vznikol osemdielny seriál. Premiéru bude mať už 12. marca na Netflixe.