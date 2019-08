Duo Paci Pac prekvapuje reggae novinkou, na spoluprácu si prizvali Medial Banana

Na svoje si prídu aj starší poslucháči

Zavítajú aj na Uprising

Tour: Paci Paci a kamaráti plné noviniek





Turné štartuje už 6.10.2019 a má 14 zastávok naprieč celým Slovenskom



Paci Pac navštívia tieto mestá



6. október Dolný Kubín - MsKS - 16.00 h

13. október Spišská nová Ves - Kino Mier - 16.00 h

23. október Považská Bystrica - Kino Mier - 17.00 h

24. október Trnava - Kino Hviezda - 16.30 h

25. október Žiar nad Hronom - MsKC - 17.00 h

26. október Žilina - Dom odborov - 17.00 h

27. október Snina - MsKS - 10.00 h

27. október Vranov nad Topľou - Mestský dom kultúry - 16.00 h

15. november Bratislava - DK Dúbravka - 17.00 h

16. november Michalovce - MsKS - 10.00h

16. november Sobrance - Centrum voľného času - 16.00 h

17. november Trebišov - MsKS - 10.00 h

17. november Humenné - MsKS - 16.00 h

28. november Banská Bystrica - Aula SZU - 17.00 h





20.8.2019 (Webnoviny.sk) - Detské projekty sa už rokmi udomácnili na slovenskej hudobnej scéne a darí sa im naozaj skvele. Okrem náučných textov, chytľavých refrénov a silného vizuálneho zážitku obvykle prinášajú ešte čosi navyše. Zaujímavé posolstvo. Presne to je aj prípad známeho dua muzikantov Paci Pac, ktoré uplynulý víkend predstavilo sviežu novinku Levík Leo.Pesnička sa aktuálne teší prvým úspechom a aj spevácka dvojica je v očakávaní, či novinka dosiahne úspech videoklipu Slon, ktorý sa teší vyše 50 miliónom vzhliadnutí a stal sa tak historicky tretím najsledovanejším detským videoklipom na YouTube a aktuálne má našliapnuté na druhú priečku.Spevácke duo nepochybne poteší nielen detských poslucháčov, ale i dospelých. Skladba Levík Leo, ktorá je zároveň textárskou prvotinou ženskej polovičky známeho zoskupenia – Pacinz, sa totiž môže pochváliť vzácnym hosťom! Keďže hudobná novinka spadá do žánru reggae, objavia sa v nej aj členovia kapely Medial Banana.„Videoklip sme natáčali vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave na Záhorí. Lokalita na slovenských pieskoch sa zvykne nazývať i slovenská Sahara, čiže pre navodenie africkej atmosféry bola ideálna. Samotná skladba je o levíkovi vegetariánovi. Ukazuje náš pozitívny vzťah k vegetariánstvu ako takému a, samozrejme, aj k reggae,“ prezradila pozadie nového klipu Pacina.Mimochodom, za hlavnou myšlienkou klipu stojí práve ona. Ako herečka v divadle Karola Vosátka disponuje aj skúsenosťami tohto druhu.Hudobnú stránku novej pesničky má na svedomí mužská polovička veselej dvojice Mário Praženec aka Pac „za spoluprácu s kamarátmi z Medial Banana sme nesmierne vďační. Pokyman aj Erik sa úlohy afrických sprievodcov zhostili bravúrne. Vďaka nim dostala skladba typický reggae feeling, ktorý sme chceli odovzdať aj deťom,“ pochvaľuje si spoluprácu Pac.Do výslednej podoby klip doladil režisér Miro Roháček. Členovia skupiny Medial Banana ale nie sú jediní, kto si v klipe „strihol“ svoju úlohu. Vo vydarenej novinke sa ukázal aj organizátor obľúbeného a jediného reggae festivalu na Slovensku Sveťo Moravčík.Na spomínanom festivale dokonca budete môcť vidieť všetkých účinkujúcich v klipe aj na jednom mieste. V detskej festivalovej zóne sa všetkým zvedavcom Paci Pac predstavia v piatok podvečer 23.8., kde naživo zaznie nielen novinka Levík Leo, ale i staršie, osvedčené hity ako Slon, Ťapy Ťap, Darček či Čarbičky.Kto už v minulosti navštívil niektorý z ich koncertov vie, že o výbornú atmosféru, veselé momenty a detskú radosť tu nikdy nie je núdza. Ak sa festivalovej premiéry naživo nemôžete zúčastniť, v najbližších týždňoch bude šancí určite viacero, keďže: „Skladbu sme zaradili aj do set listu na jesenné turné Paci Paci 2019,“ avizuje sympatická Pacina.Obľúbená dvojica Paci Pac sa predstaví fanúšikom v celkom novom šate. Pre svojich priaznivcov si hudobníci pripravili vynovenú šou plnú chytľavých piesní, veselých postavičiek a nádherných kulís, vďaka ktorým sa stanete súčasťou ich rozprávkového sveta.Svojimi slovami to potvrdzuje aj Mário Praženec, známy ako Pac: „Venovali sme špeciálnu pozornosť tomu, aby sme program čo najviac vyšperkovali. Nové kostýmy sú perfektné. Bude sa na čo pozerať a, samozrejme, aj čo počúvať,“ Adriana Pešinová alias Paci na záver dodáva: „Už sa teším, ako našim fanúšikom naživo predstavíme všetky novinky. Zvedavá som najmä na zastávky na východe Slovenska. Ten sme v rámci tour už dlhšie nenavštívili, takže teraz to fanúšikom na východe krajiny bohato vynahradíme.“Chýbať nebude pán Trampolíni, s ktorým si zaskáčete na trampolíne, Levík Leo vás zas naučí, že nie každý lev je mäsožravý a deti sa, okrem iného, dozvedia, prečo je mliečko pre ne také zdravé. „Aj touto cestou vás na jesenné turné Paci Pac srdečne pozývame,“ dodali spoločne na záver. Lístky na predstavenie si môžete kúpiť v sieti predpredaj.sk alebo v pokladni priamo na mieste konania. Každé dieťa pri vstupe dostane zdarma chutné a zdravé mliečko Brejky.