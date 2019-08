Španielsky herec J. Bardem vyzval v OSN na záchranu svetových oceánov

Herec Javier Bardem, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. augusta (TASR) - Španielsky oscarový herec Javier Bardem vystúpil v pondelok s prejavom na pôde OSN, kde vyslovil úpenlivú prosbu o záchranu svetových oceánov. Píše o tom agentúra AFP.Bardem (50), známy ako zanietený environmentálny aktivista, vyzval krajiny, aby prikročili k dohode, ktorá by do roku 2030 chránila najmenej 30 percent svetových morí.vyhlásil na medzivládnom stretnutí v New Yorku Bardem, ktorý v roku 2008 získal Oscara za vedľajšiu rolu vo filme Táto krajina nie je pre starých.Bardem vystúpil ako predstaviteľ ochranárskej organizácie Greenpeace, ktorá vedie kampaň za dohodu Global Ocean Treaty, diskutovanú v OSN. Greenpeace tvrdí, že Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982 nejde dostatočne ďaleko v ochrane oceánov planéty.Táto environmentálna organizácia požaduje vytvorenie siete rezervácií na ochranu morského života, ktoré by presahovali jurisdikciu jednotlivých štátov. Vlády dúfajú, že predmetnú dohodu dosiahnu na budúci rok.