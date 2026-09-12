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 24hod.sk    Šport

12. septembra 2026

Duplantisovi chýbal posledný zlatý dielik do skladačky. Vyhral aj Ultimate Championship – VIDEO



Grék Emmanouil Karalis zvádzal tuhý boj v snahe zdolať Duplantisa a prekonal 615 cm. Zrejme neexistuje veľká súťaž, ktorú by 26-ročný Armand Duplantis nevyhral. K dvom olympijským ...



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duplantis_bozk 676x451 12.9.2026 (SITA.sk) - Grék Emmanouil Karalis zvádzal tuhý boj v snahe zdolať Duplantisa a prekonal 615 cm.


Zrejme neexistuje veľká súťaž, ktorú by 26-ročný Armand Duplantis nevyhral.

K dvom olympijským titulom, trom zlatým medailám z majstrovstiev sveta, štyrom víťazstvám na halových majstrovstvách sveta a štyrom triumfom z majstrovstiev Európy pridal v piatok v Budapešti zlato aj z premiérového podujatia World Athletics Ultimate Championship v Budapešti.

Skákal na vlastnú hudbu


Lietajúci Švéd prekonal latku vo výšku 620 cm a trikrát sa neúspešne pokúšal o svetový rekord 632 cm.

Duplantis skákal v sprievode vlastnej skladby "Gold, the Ultimate Anthem“ (zložil ju a nahral sám). Ak by skočil 632 cm, bol by to jeho šestnásty svetový rekord. Tentoraz odolal aj vďaka tomu, že v Národnom atletickom centre Gyulu Zsivotzkého panovalo chladné počasie.

https://www.instagram.com/p/DdKWsphsy_N


Grék Emmanouil Karalis zvádzal tuhý boj v snahe zdolať Duplantisa a prekonal 615 cm. Táto výška však zostala jeho maximom.

Čerstvý víťaz Diamantovej ligy skončil druhý pred Nórom Sondrem Guttormsenom (595). Guttormsen obsadil tretie miesto na základe pravidla o počte pokusov, keďže prekonal rovnakú výšku ako Kurtis Marschall a Zach Bradford; išlo len o druhú súťaž v histórii (a prvú pod holým nebom), v ktorej päť atlétov prekonalo 595 cm alebo viac.

Postupnosť v súťaži


Budapešť je miesto, kde Duplantis získal svoj druhý titul majstra sveta a stanovil trinásty svetový rekord. Súťažil prvýkrát od chvíle, keď odstúpil z finále Diamantovej ligy pre stuhnutý sval na nohe; svoju súťaž začal na výške 560 cm, ktorú prekonal hneď na prvý pokus.

Následne vynechal výšku 580 a úspešne prekonal 595 m, 605 aj 615 cm – všetko opäť na prvý pokus –, no stále mal v súťaži zdatného súpera v podobe Karalisa. Grék už neuspel na 620 možno aj vinou drobných zdravotných problémov.

Nervozita aj nadšenie


"K týmto pretekom som pristupoval s kombináciou veľkej nervozity a nadšenia. Chýbal mi tento posledný kúsok skladačky, aby som sa stal absolútnym šampiónom. Chcem tiež zložiť veľkú poklonu Manolovi (Karalisovi) a jeho tímu za to, čo tento rok dokázali. Skok o žrdi je vždy tou najnapínavejšou disciplínou, no teraz je to úplne iné. V nedeľu budem spievať hymnu (na počesť zlata), takže si teraz užijem mesto a trochu sa vyspím," uviedol Duplantis na webe World Athletics.



Zdroj: SITA.sk - Duplantisovi chýbal posledný zlatý dielik do skladačky. Vyhral aj Ultimate Championship – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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