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12. septembra 2026
Shelton postúpil do finále, vypálil najrýchlejší servis a dýcha na chrbát Alcarazovi – VIDEO
Ben Shelton má šancu napodobniť Andyho Roddicka po 23 rokoch a vyhrať US Open. Andy Roddick je stále posledný americký víťaz dvojhry mužov na US Open. Od jeho triumfu vo Flushing Meadows ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Ben Shelton má šancu napodobniť Andyho Roddicka po 23 rokoch a vyhrať US Open.
Andy Roddick je stále posledný americký víťaz dvojhry mužov na US Open.
Od jeho triumfu vo Flushing Meadows uplynulo 23 rokov, ale táto víťazná americká história môže mať konečne pokračovanie.
Ben Shelton sa stal finalistom aktuálneho ročníka, keď najprv vo štvrťfinále v pozícii turnajovej osmičky vyradil favorizovaného Španiela Carlosa Alcaraza 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 10:7 a v semifinále aj krajana Francesa Tiafoea 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
"Ďakujem za obrovskú podporu, ale budem vás ešte raz potrebovať - v nedeľňajšom finále proti Sašovi Zverevovi. Urobme to spolu pre moje víťazstvo aj pre celú Ameriku," prihovoril sa Shelton fanúšikom po postupe do finále v New Yorku.
Shelton je prvý afroamerický tenista, ktorý sa dostal do finále US Open od čias Arthura Asheho v roku 1972. Dosiaľ bolo najlepším grandslamovým výsledkom tohto 23-ročného mladíka semifinále na Australian Open 2025 a tiež na US Open 2023.
Atleticky výborne stavaný hráč bol doteraz známy skôr skvelým podaním, ale nevyrovnanými výkonmi vo výmenách. Oboje výrazne zlepšil a najmä sa mentálne upokojil na kurte.
V treťom sete súboja proti Tiafoemu vytiahol taký rýchly servis, aký nikto nikdy predtým nezahral na grandslamovom turnaji. Loptička z jeho rakety vyletela rýchlosťou v prepočte 254 km/h, čo je historický rekord na turnajoch tzv. veľkej štvorky a tretí najrýchlejší servis vôbec od oficiálneho začiatku meraní.
Najrýchlejší servis stále patrí Austrálčanovi Samovi Grothovi, ktorý v roku 2012 počas challengerového turnaja v Busane podával rýchlosťou 263,4 km/h. Informácie pochádza z aplikácie Tiempo de Tenis na sociálnej platforme X.
Shelton už má teraz istý postup na štvrté miesto rebríčka ATP vo dvojhre, len 880 bodov za tretím Španielom Carlosom Alcarazom.
"Ak by túto nedeľu získal titul na US Open proti Alexandrovi Zverevovi, rozdiel by sa znížil na 180 bodov. Zverev má v ich vzájomných zápasoch presvedčivý náskok 5:0. Významné slovo však budú mať newyorskí diváci," napísal web denníka Marca.
Pripomeňme, že Zverev si svoje tretie grandslamové finále za sebou vybojoval trojsetovým, ale odbojovaným triumfom nad Rusom Karenom Chačanovom 6:3, 7:6 (6), 7:6 (7).
Svetová dvojka predviedla 15 es a celkovo 38 víťazných úderov. Zverev v tomto roku vyhral Roland Garros, bol vo finále Wimbledonu a tiež v semifinále Australian Open. V New Yorku bol vo finále už v roku 2020, vtedy však prehral 2:3 na sety, hoci viedol 2:0.
Zdroj: SITA.sk - Shelton postúpil do finále, vypálil najrýchlejší servis a dýcha na chrbát Alcarazovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Andy Roddick je stále posledný americký víťaz dvojhry mužov na US Open.
Od jeho triumfu vo Flushing Meadows uplynulo 23 rokov, ale táto víťazná americká história môže mať konečne pokračovanie.
Ben Shelton sa stal finalistom aktuálneho ročníka, keď najprv vo štvrťfinále v pozícii turnajovej osmičky vyradil favorizovaného Španiela Carlosa Alcaraza 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 10:7 a v semifinále aj krajana Francesa Tiafoea 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
"Ďakujem za obrovskú podporu, ale budem vás ešte raz potrebovať - v nedeľňajšom finále proti Sašovi Zverevovi. Urobme to spolu pre moje víťazstvo aj pre celú Ameriku," prihovoril sa Shelton fanúšikom po postupe do finále v New Yorku.
V stopách Ashea
Shelton je prvý afroamerický tenista, ktorý sa dostal do finále US Open od čias Arthura Asheho v roku 1972. Dosiaľ bolo najlepším grandslamovým výsledkom tohto 23-ročného mladíka semifinále na Australian Open 2025 a tiež na US Open 2023.
Atleticky výborne stavaný hráč bol doteraz známy skôr skvelým podaním, ale nevyrovnanými výkonmi vo výmenách. Oboje výrazne zlepšil a najmä sa mentálne upokojil na kurte.
Vypálil servis 254 km/h
V treťom sete súboja proti Tiafoemu vytiahol taký rýchly servis, aký nikto nikdy predtým nezahral na grandslamovom turnaji. Loptička z jeho rakety vyletela rýchlosťou v prepočte 254 km/h, čo je historický rekord na turnajoch tzv. veľkej štvorky a tretí najrýchlejší servis vôbec od oficiálneho začiatku meraní.
Najrýchlejší servis stále patrí Austrálčanovi Samovi Grothovi, ktorý v roku 2012 počas challengerového turnaja v Busane podával rýchlosťou 263,4 km/h. Informácie pochádza z aplikácie Tiempo de Tenis na sociálnej platforme X.
Blíži sa k Alcarazovi
Shelton už má teraz istý postup na štvrté miesto rebríčka ATP vo dvojhre, len 880 bodov za tretím Španielom Carlosom Alcarazom.
"Ak by túto nedeľu získal titul na US Open proti Alexandrovi Zverevovi, rozdiel by sa znížil na 180 bodov. Zverev má v ich vzájomných zápasoch presvedčivý náskok 5:0. Významné slovo však budú mať newyorskí diváci," napísal web denníka Marca.
Tretie finále za sebou
Pripomeňme, že Zverev si svoje tretie grandslamové finále za sebou vybojoval trojsetovým, ale odbojovaným triumfom nad Rusom Karenom Chačanovom 6:3, 7:6 (6), 7:6 (7).
Svetová dvojka predviedla 15 es a celkovo 38 víťazných úderov. Zverev v tomto roku vyhral Roland Garros, bol vo finále Wimbledonu a tiež v semifinále Australian Open. V New Yorku bol vo finále už v roku 2020, vtedy však prehral 2:3 na sety, hoci viedol 2:0.
Zdroj: SITA.sk - Shelton postúpil do finále, vypálil najrýchlejší servis a dýcha na chrbát Alcarazovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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