Ďurček: Pri križovaní D4/D1 došlo k zásadnej zmene riešenia

Ilustračná snímka. Foto: D4R7 Foto: D4R7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – V prípade križovania diaľnice D4 a D1 došlo k zásadnej zmene technického riešenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) by mala mať v tomto mesiaci vydané stavebné povolenie na túto zmenu. Uviedol to štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček na štvrtkovom zasadnutí parlamentného hospodárskeho výboru.priblížil.Pôvodné riešenie počítalo s tým, že najskôr postaví svoju časť na križovatke štát a koncesionár sa na to napojí. Svoju časť však po novom zrealizuje najprv koncesionár a NDS sa následne napojí. Súčasný návrh je taký, že D1 pôjde ponad D4.Ďurček skonštatoval, že práce na D1 sú spojené aj s dopravnými obmedzeniami, a je ich možné uskutočniť len v letných mesiacoch. Ak by sa to nestihlo realizovať v lete budúceho roka, bolo by to podľa jeho slov možné až v lete nasledujúceho roka. Zároveň by mali byť prijaté opatrenia, aby boli čo najmenej ovplyvnení vodiči.Ministerstvo dopravy a výstavby SR predstavilo vo štvrtok členom výboru správu o stave projektovej prípravy, výbere zhotoviteľa a procesu výstavby na prvej a druhej etape budovania križovatky D4/D1.