Počet nových žiadostí o podporu v USA nečakane klesol

Washington 10. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa nečakane znížil. To signalizuje, že trh práce v USA je v dobrej kondícii aj napriek spomaľujúcej sa ekonomike.Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom 5. októbra na sezónne upravenej báze klesol o 10.000 na 210.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Ministerstvo takisto revidovalo údaj za predchádzajúci týždeň mierne vyššie z pôvodne uvádzaných 219.000 na 220.000. Ekonómovia počítali so stagnáciou na pôvodne uvádzaných 219.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni stúpol o 1000 na 213.750.Aj napriek tomu, že prepúšťanie zostáva nízke, trh práce sa spomaľuje, keďže klesá dopyt po pracovnej sile z dôvodu ochladzovania rastu ekonomiky. V septembri sa v USA mimo poľnohospodárstvo vytvorilo 136.000 nových pracovných miest po 168.000 v auguste, ukázala minulotýždňová správa amerického ministerstva práce. Miera nezamestnanosti v septembri však padla takmer na 50-ročné minimum 3,5 % z 3,7 %.Tvorba pracovných miest sa v tomto roku spomalila v priemere na 161.000 mesačne z 223.000 vlani.Počet Američanov, ktorí aj po prvom týždni poberali i podporu v nezamestnanosti, za sedem dní do 28. septembra vzrástol o 29.000 na 1,68 milióna.