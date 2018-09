ĎURICOVÁ: Mladých podnikateľov často trápi i nedostatok skúseností

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. septembra (TASR) - Okrem byrokratických prekážok často trápia mladých podnikateľov nedostatok skúseností s podnikaním, inšpirácie a motivácie. Uviedla to pre TASR členka generálnej rady Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), ktoré má približne 200 členských firiem, Ivica Ďuricová.Podľa nej sa to dá vyriešiť tým, že človek začne spoznávať iných podnikateľov. Ak má mladý podnikateľ chuť a dravosť, dokáže preraziť v kraji alebo meste, kde nemá ideálne podmienky.priblížila Ďuricová.Východ Slovenska je podľa nej napríklad dosť silný v stavebných firmách, v špedícii a gastronómii. V západnej časti republiky sú to inovácie, aj preto, že v Bratislave je pomerne veľa technologických firiem, IT podnikateľov a svet startupov.Mladí podnikatelia sa venujú aj novým povolaniam, ako instragrameri, youtuberi, blogeri, aj klasickým povolaniam v stavebníctve, gastronómii či marketingu. Zaujímajú sa aj o trendy ako biohospodárstvo, bezdopadové hospodárstvo, uzatvorila Ďuricová.