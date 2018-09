PRECHÁDZKA OBCOU: Nútená správa brzdí vo Švedlári stavebné práce

Obec Švedlár je jednou z najstarších obcí Hnileckej doliny. Leží v Košickom kraji v okrese Gelnica a prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1338. Dôležitú úlohu v jeho živote a rozvoji zohralo baníctvo. Obyvateľstvo bolo prevažne nemeckej národnosti. Po roku 1945 jeho časť vysídlili. Obec má približne 2120 obyvateľov, veľkú časť tvoria Rómovia. Foto: TASR - Diana Semanová Foto: TASR - Diana Semanová

Švedlár 8. septembra (TASR) – Obec Švedlár v okrese Gelnica je od 1. júna 2015 v nútenej správe. Ako pre TASR povedal súčasný starosta Vladimír Končík, na obec to má veľmi zlý dopad - môže riešiť len to najnutnejšie. Podľa neho ale nebola iná možnosť zachrány obce pred následkami predchádzajúcich volebných období.uviedol starosta.Ako povedal, Švedlárčanov najviac trápi čistiareň odpadových vôd a cesty.dodal. Podľa jeho slov je potrebné opraviť aj miestne komunikácie.vysvetlil Končík.Podľa neho sa v obci objavuje aj vandalizmus.povedal s tým, že ich zriadenie aktuálne nie je možné práve preto, že obec je v nútenej správe a nemôže čerpať dotácie. Týka sa to aj finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.uzavrel.Zavedenie nútenej správy bolo najmä dôsledkom exekúcie na majetok obce vo výške viac než jeden milión eur. Ako na webovej stránke obce uvádza nútený správca Švedlára, napriek tomu, že obec nemôže žiadať ani poskytovať rôzne dotácie, zákon jej poskytuje ochranu pred veriteľmi a bez nej by obec prakticky prestala fungovať a plniť svoje úlohy.