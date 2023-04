Ďuriš Nicholsonová nevylúčila spojenie Jablka s Demokratmi, ale Hegerovu stranu označila za nečitateľnú (video)

Spojenie novovznikajúcej

13.4.2023 (SITA.sk) -Na tlačovej besede to uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že predstavitelia oboch subjektov sa o tom rozprávali ešte pred vznikom Demokratov. Na stretnutí taktiež rozoberali programové tézy, štrukturálnu reformu regiónov aj povolebnú spoluprácu s ďalšími politickými stranami.„Zároveň sme sa však nedopracovali ku konkrétnej dohode. Rokovania prebiehali opakovane aj so stranou Občianski demokrati Slovenska , stretla som sa aj s Mikulášom Dzurindom ," informovala. Dodala, že na stretnutí s Hegerom zaznel časový rámec, že pre prípadný posun je najlepším termínom priebeh júna.Ďuriš Nicholsonová však uviedla, že strana Demokrati sa veľmi nepredstavila a je pre ňu nečitateľnou. „To, že sú tam ministri, ktorí sú súčasťou dosluhujúcej vlády, akú to má výpovednú hodnotu? Dnes ministri tvrdia, že majú víziu, ktorú chcú napĺňať po 30. septembri. Prečo to nenapĺňali doteraz?," pýta sa zakladateľka Jablka. Dodala, že vie, čo má očakávať od strany Sloboda a Solidarita (SaS) , no nie je si istá, či by ju odporučila voličom.