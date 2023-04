Ukrajinci vinia Maďarov z financovania ruských zločinov. Musíte byť úplne slepí, odkázal im Ustenko

Eskalácia vojny

Únia uvalila embargo na ruskú ropu dovážanú po mori a mnohé ďalšie fosílne palivá, ale na ropu dodávanú ropovodom ani zemný plyn sa sankcie nevzťahujú.



Dodávky ruského plynu do krajín ako Nemecko, Poľsko a Fínsko však medzičasom klesli na nulu a dodávky na ďalšie trhy sú výrazne nižšie.



K novembru Moskva dodávala do eurobloku len približne 13 % zemného plynu, pričom vlani vo februári to bolo 36 %. Maďarsko, ktoré je najviac prokremeľsky orientovaná krajina EÚ, je však výnimkou a dostáva z Ruska približne 80 percent plynu.



13.4.2023 - Najnovšia séria dohôd posilňujúcich energetické väzby Maďarska s Ruskom len predĺži vojnu na Ukrajine , varoval ukrajinský predstaviteľ a vyzval Brusel, aby tieto dohody zablokoval. Informuje o tom spravodajský portál Politico.„Ak ste videli video, ako Rusi odrezali hlavu ukrajinskému vojakovi, tak za ten nôž platia Maďari,“ povedal v stredu pre Politico ekonomický poradca ukrajinského prezidenta Oleh Ustenko.Klip, ktorý zrejme zobrazuje brutálnu popravu ukrajinského vojaka, vyvolal v posledných dňoch zdesenie na celom svete.„Musíte byť úplne slepí, aby ste nevideli, aké zločiny podporujete. Nákup väčšieho množstva plynu od Rusov znamená, že im dávate väčšiu kapacitu na eskaláciu vojny,“ dodal Ustenko.Maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo, konštatuje Politico.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok v Moskve podpísal nové dohody s cieľom zabezpečiť si pokračovanie prístupu k ruským energiám, vrátane zmluvy s ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom, ktorá súhlasila s tým, že Maďarsko v prípade potreby bude dovážať objemy zemného plynu nad rámec dlhodobého kontraktu.Dohodol tiež pokračujúce dodávky ropy z Ruska do Maďarska a zmeny v zmluve, na základe ktorej Rusko modernizuje maďarskú jadrovú elektráreň Paks.Ustenko chce, aby EÚ zasiahla a vyvinula na Budapešť „všetok možný tlak" a zabránila posielaniu ďalších peňazí za energie Moskve.„Maďarsko dostáva finančnú podporu z Bruselu, čo je skvelý nástroj, ktorý by sa mohol okamžite použiť,“ skonštatoval s tým, že Maďari to „robia na úkor všetkých. Snažia sa získať tieto komparatívne výhody, pretože naďalej spolupracujú s kremeľským režimom".Komisia už pritom zablokovala väčšinu finančných prostriedkov pre Budapešť v súvislosti s obavami, že vláda premiéra Orbána spôsobuje úpadok demokracie v krajine.