Ďuriš Nicholsonová podáva trestné oznámenie. Dozvedela sa, že okradli Fica

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová podáva trestné oznámenie, že predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica niekto v centrále strany okradol o 50-tisíc eur a zlaté mince. Nicholsonová o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.



„Zajtra sa obrátim s trestným oznámením na Generálnu prokuratúru, lebo som sa z dôveryhodného zdroja dozvedela o tom, že okradli Roberta Fica. Nemám rada, keď ublížia slabým a zraniteľným a bezúhonným,“ uviedla. Dodala, že Fico mohol takto prísť o ročný alebo dvojročný plat poslanca a obáva sa, z čoho vlastne Fico žil.



Nicholsonová podáva trestné oznámenie s bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý sa v minulosti zaoberal aj Robertom Kaliňákom. „Pevne verím, že Robert Fico nájde spravodlivosť a že sa mu to všetko vráti. Aj s úrokmi,“ uzavrela europoslankyňa.



Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže 50-tisíc eur a zlatých mincí z Ficovej kancelárie podal na Okresnú prokuratúru Bratislava 2 aj poslanec parlamentu Ondrej Dostál (klub SaS). „Nech si už o Robertovi Ficovi myslíme čokoľvek, ani on by nemal byť beztrestne okradnutý. Padni komu padni," napísal poslanec vo svojom profile na sociálnej sieti. Doplnil, že zároveň podal aj trestné oznámenie, ktoré má preveriť, či v súvislosti s krádežou nebol spáchaný aj trestný čin neoznámenia trestného činu.

Igor Matovič reagoval na Roberta Fica, ktorého okradli o 50-tisíc eur z centrály Smeru. “Je to krásny dôkaz toho, že Fico je skorumpovaný zlodej, lebo len takému človeku nechýba 50-tisíc a zlaté mince.”

Matovič zároveň považuje za chybu, že unikli nahrávky Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a ďalších. “Myslím, že chyba je nielen v tomto prípade, ale aj v tých ostatných.” Počas trestných konaní by podľa neho takéto dôkazy mali ostať skryté.





