Štát preplatí samosprávam náklady na riešenie mimoriadnych situácií, čelili následkom požiarov či víchrice

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Náklady, ktoré si vyúčtovali samosprávy v súvislosti s riešením mimoriadnych situácií prevažne za obdobie rokov 2020 až 2021, predstavujú 71 394 eur.Vyplýva to z Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Poprad, Revúca, Spišská Nová Ves, Trebišov a Vranov nad Topľou, ktorý v stredu schválila vláda. Podľa dokumentu z dielne rezortu vnútra sa finančné prostriedky majú uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtovej kapitoly ministerstva. Následne sa zabezpečí ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov.Konkrétne si finančné náklady vyžiadalo riešenie havarijného stavu mosta vo Svite v okrese Poprad, následkov požiarov v Bardejove, Poprade a obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves, snehovej kalamity v Trebišove alebo svahovej deformácie v Kvakovciach v okrese Vranov nad Topľou. Náklady si vyžiadalo aj riešenie následkov víchrice v obci Gemerská ves v okrese Revúca.S výnimkou Svitu, kde mimoriadna situácia pre stav mosta trvala od októbra 2019 do júna tohto roku, sa udalosti vyžadujúce si vyhlásenie mimoriadnej situácie odohrali v rokoch 2020 a 2021.„Opodstatnenosť predloženej požiadavky bola verifikovaná okresnými úradmi podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu," dodal rezort vnútra.