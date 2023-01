Ďuriš Nicholsovová prezradila názov jej novej strany, Jablko má byť sviežou alternatívou k súčasným stranám

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nová politická strana Lucie Ďuriš Nicholsonovej sa bude volať Jablko. Ďuriš Nicholsovová to uviedla v statuse na sociálnej sieti. V hre boli aj názvy ako Istota, Stredná cesta, prípadne Stred, ale tiež Obnova.Podľa Ďuriš Nicholsonovej ju ale žiadny z týchto názvov nechytil. „Chcelo to niečo svieže, niečo pekné, niečo šťavnaté, chutné. Niečo, čo v sebe skrýva pekný príbeh," napísala.Jablko by podľa europoslankyne malo byť modernou, stredovou a proeurópskou stranou. Má ambíciu byť sviežou alternatívou k súčasným politickým stranám, ktoré sú ideovo či ľudsky vyprázdnené a nedokážu dať ľuďom nádej.„Verím, že pre mnohé Slovenky a Slovákov bude Jablko šťavnatou nádejou na lepší život v lepšom Slovensku," doplnila Ďuriš Nicholsonová.