Najvyšší správny súd sa o pár dní bude zaoberať odobratím bezpečnostnej previerky SBS Bonul

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR vytýčil na stredu 18. januára pojednávanie, na ktorom sa má zaoberať sporom súkromnej bezpečnostnej služby Bonul a Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, predmetom konania je preskúmanie rozhodnutia NBÚ. Bonul podanie správnej žaloby avizoval po tom, čo členovia výboru zamietli jeho odvolanie voči rozhodnutiu úradu o odobratí bezpečnostnej previerky.Na skutočnosť, že súkromná bezpečnostná služba Bonul prišla o bezpečnostnú previerku upozornila ešte na jeseň 2020 Nadácia Zastavme korupciu, ktorá v tejto veci podala podnet na Národný bezpečnostný úrad.„NBÚ uznal, že bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa by naozaj nemala mať firma, ktorá je zrejme prepojená na Norberta Bödöra,” skonštatovala vtedy nadácia s tým, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so závadovými osobami alebo je sám z niečoho podozrivý.