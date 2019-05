Ďurišin: Zhotoviteľ D1 Višňové by mal opustiť stavenisko koncom mája

Na archívnej snímke stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 20. mája (TASR) – Zhotoviteľ úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala by mal definitívne opustiť stavenisko koncom mája tohto roka. Stavba je v súčasnosti zinventarizovaná na viac ako dve tretiny. Na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva to uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin.Momentálne sa pracuje na inventarizácii stavby za účasti stavebného dozoru, NDS aj zhotoviteľa.priblížil Ďurišin. Inventúra bude podľa jeho slov základom pre spustenie novej súťaže na zhotoviteľa, ktorú očakáva v lete tohto roka. Súťažiť sa bude formou súťažného dialógu.Komisia pre riešenie sporov, ktorá má riešiť prípadné spory na stavbe, zatiaľ podľa neho nemá žiadny výsledok.podotkol Ďurišin s tým, že nejaké nároky už predložené boli.Problémy na úseku s tunelom Višňové komplikujú aj nadväzujúci úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na jeho sprejazdnenie je totiž nutné dokončiť privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Ten sa mal na diaľnicu napájať cez križovatku, ktorú malo postaviť taliansko-slovenské konzorcium. Ďurišin skonštatoval, že skúšobná prevádzka nadväzujúceho úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka by mohla byť na prelome rokov 2019/2020.NDS v tomto prípade zvažuje postup, pri ktorom by sa pridalo dokončenie tejto križovatky spoločnosti, ktorá buduje D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Ide o združenie Ovčiarsko. Tento postup podľa Ďurišina NDS konzultovala aj s agentúrou Jaspers a Európskou komisiou. Spustenie tohto úseku do prevádzky tak závisí od postupu pripre zhotoviteľov na tomto úseku.