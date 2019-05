Demokratická strana kladie dôraz na rozvoj regiónov a vodné zdroje

Na archívnej snímke Michal Kravčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) - Regióny Slovenska by mali mať podľa signatárov Operačného programu Východ príležitosť spoliehať sa iba na vlastné sily. To sa podľa nich stane, ak sa na úrovni Európskeho parlamentu (EP) nielen otvorí táto téma, ale aj priamo schváli daný operačný program. V pondelok o ňom, v rámci predstavenia cieľov svojho volebného programu do EP, v Bratislave hovorili zástupcovia Demokratickej strany.Jej predseda Michal Kravčík poukazuje na to, že východ Slovenska má v porovnaní s inými regiónmi najväčšiu mieru chudoby, najhorší zdravotný stav obyvateľov, najkratšiu priemernú dĺžku života, najhoršiu kvalitu povrchových vôd a najvyššiu cenu pitnej vody., dodal Kravčík.V rámci poľnohospodárskej politiky chce DS zabezpečiť férový príjem pre farmárov, ako aj zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva.spresnila kandidátka DS v eurovoľbách Jela Tvrdoňová. Ďalšími programovými cieľmi sú obnova prírodného a kultúrneho dedičstva i zvýšenie kultúrneho vzťahu k svojmu okoliu a prostrediu.