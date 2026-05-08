Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Ďurka je opäť mimo služby. Šutaj Eštok rozhodol po novom obvinení, policajtov advokát hovorí o nezákonnosti
Prípad smeruje k ďalšiemu súdnemu sporu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rozhodol o dočasnom ...
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý aktuálne pôsobí vo funkcii vyšetrovateľa Policajného zboru. Ako rezort vnútra informoval, k vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností.
Postavenie oznamovateľa ho neochráni
„Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní. Z uvedeného dôvodu by ďalšie ponechanie tohto policajta vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Skutočnosť, že Ďurka má postavenie chráneného oznamovateľa, nemôže podľa rezortu vnútra ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti. „V tomto smere Ústavný súd SR uviedol, že zo žiadneho ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov nemožno vyvodiť, že bol prijatý s cieľom poskytovať ochranu trestne stíhaným osobám. Rovnako sa postupuje vo vzťahu ku všetkým aktívnym policajtom, voči ktorým bolo vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu. Dočasné pozbavenie bude obmedzené na zákonom predpokladanú dobu šiestich mesiacov,“ dodalo ministerstvo.
Podľa advokáta ide o účelový postup
Právny zástupca Ďurku Peter Kubina v reakcii zdôraznil, že už tri inštitúcie (vrátane správneho súdu) ministrovi napísali, že takéto konanie je nezákonné. „Boli by sme až trestuhodne naivní, ak by sme od niekoho, ako je Matúš Šutaj Eštok (podľa vzdelania právnik), očakávali, že bude dodržiavať zákon a rešpektovať súdne a iné právoplatné rozhodnutia. Dnes nám opäť ukázal, že sme sa v ňom nemýlili, a že zákonu a súdnym rozhodnutiam nepodľahne za žiadnu cenu. Jediné, čo sa dá od neho očakávať, a v čom nás dosiaľ nikdy nesklamal, je, že zo všetkých možností, ktoré má, si vždy vyberie tú najhoršiu, ktorá nám následne umožní najľahšie vyhrať na súde,“ skonštatoval Kubina.
Pripomenul pritom ministerovo rozhodnutie nenavštíviť svoju elektronickú schránku po dobu jedného roka a neprevziať si súdne písomnosti, po ktorom nasledoval rozsudok pre zmeškanie a exekúcia. „Rovnako strategicky a premyslene konal i teraz. Ďakujeme teda za ďalšiu možnosť dosiahnuť výnos z ďalšieho jeho nie zákonného a nie múdreho rozhodnutia,“ uviedol Kubina
Úmyslom ministra vnútra je podľa advokáta evidentne držať krivo obvinených čestných policajtov mimo služby v domácom väzení až do volieb, a to za každú cenu a bez ohľadu na rozhodnutia súdov. „Tu by si však všetci, ktorí sa na tom podieľajú, mali uvedomiť, že zodpovednosť za nezákonné konanie je prísne individuálna a neprenosná, jej premlčacie doby sú veľmi dlhé a účet škôd takýmito nezákonnými rozhodnutiam exponenciálne narastá. Bič plieska na konci,“ dodal Kubina.
Pavol Ďurka bol v rámci kauzy Kajúcnik obvinený pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie. Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých v minulosti pracovali policajti z tímu okolo Jána Čurillu. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec.
Správny súd v Bratislave ešte na jeseň minulého roku zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení Ďurku mimo službu a konštatoval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka následne nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre.
Zdroj: SITA.sk - Ďurka je opäť mimo služby. Šutaj Eštok rozhodol po novom obvinení, policajtov advokát hovorí o nezákonnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské drony menia vojnu. Rusi podľa analytikov už nemajú bezpečné miesto
Pľuvanec do tváre našim spojencom. SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pridáva sa aj Remišová
