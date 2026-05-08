Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Pľuvanec do tváre našim spojencom. SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pridáva sa aj Remišová
SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy. Opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje plánované stretnutie predsedu vlády ...
Opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje plánované stretnutie predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za pľuvanec do tváre našim spojencom. Ako liberáli informovali, v tejto súvislosti pripravujú uznesenie Národnej rady SR, ktoré túto cestu odsúdi.
Gröhling hovorí o zrade a podpore režimu
„Predseda vlády Robert Fico opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimirom Putinom. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy. Toto je pľuvanec do tváre našim spojencom. Fico týmto krokom otvorene porušuje jednotný postoj Európskej únie a NATO, ktorého sme členom, a izoluje Slovensko,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa SaS touto návštevou Fico de facto neoslavuje koniec 2. svetovej vojny, ale ruskú imperiálnu politiku, ktorá dnes zabíja Ukrajincov a ohrozuje aj našu slobodu. „Fico sa nestretáva s Putinom ako suverénny líder, ale ako poskok, ktorý obhajuje Moskvu v čase, keď svet odsudzuje ruské zločiny v Buči, Mariupole a ďalších mestách. Chcem však jednoznačne povedať, že Robert Fico nezastupuje Slovákov pred Putinom. Som presvedčený, že Fico sa bude s Putinom baviť na štyri oči aj o tom, ako znemožniť demokratické voľby na Slovensku a ako prenasledovať lídrov opozície po vzore Ruska. Putin má určite skvelé nápady,“ zdôraznil Gröhling.
SaS zároveň pripomína podané trestné oznámenie na Fica za vlastizradu, pre ktoré ho už vyšetruje aj polícia. „Podali sme najväčšie trestné oznámenie v histórii Slovenska na Roberta Fica za vlastizradu. Zároveň predkladáme aj do NR SR uznesenie, ktoré odsúdi túto poddajnú a zradcovskú cestu Fica do Ruska. Všetci poslanci Národnej rady majú šancu jasne ukázať, či stoja na strane našich spojencov, alebo na strane kolaborácie s Ruskom,“ uzavrel Branislav Gröhling.
Remišová kritizuje vládu aj oslavy
Poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko) pri príležitosti piatkového Dňa víťazstva nad fašizmom skritizovala súčasnú vládu, že legitimizuje extrémizmus a hanobí pamiatku boja za slobodu. Tiež kritizuje, že celoslovenské oslavy v Liptovskom Mikuláši sa konajú až 10. mája.
„Je absurdné, aby sa oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom konali o dva dni neskôr, pričom dôvodom je, že Robert Fico opäť ako európsky vyvrheľ uprednostnil pred celoslovenskými oslavami návštevu vojnového zločinca v Moskve. Opäť šliape po pamiatke všetkých, ktorí sa so zbraňou v ruke postavili zlu, keď sa chodí klaňať diktátorovi a vrahovi, ktorý sa pokúša nielen vymazať z mapy náš susedný štát, ale podniká aj teroristické a hybridné útoky proti Európskej únii a nášmu regiónu,“ vyhlásila Remišová.
Zároveň pripomenula aj príklon predstaviteľov vládnej koalície k osobám odsúdeným za extrémizmus, či už ide o nepriamu podporu kandidatúry Milana Mazureka (Republika) na post prešovského župana alebo poskytnutie verejnej, politickej a právnej podpory Danielovi Bombicovi.
Kritika extrémizmu a výzva na obranu hodnôt
Premiér Fico podľa Remišovej bez akýchkoľvek zábran legitimizuje extrémizmus a naznačuje politické dohody s ľuďmi, ktorí boli odsúdení za šírenie nenávisti a extrémizmu.
„Predstavitelia strany Smer sa dokonca neštítia verejne, politicky a právne chrániť nebezpečného a prvostupňovo odsúdeného neonacistu, ktorý sa verejne vyhrážal slušným ľuďom a dehumanizoval ich. To je absolútne popretie hodnôt, za ktoré Európa zaplatila obrovským počtom obetí a za ktoré bojovali aj slovenskí vojaci, partizáni a účastníci protifašistického odboja. Napokon, vzťah Roberta Fica k dnešnému sviatku dokonale dotvára fakt, že ľuďom zrušil deň pracovného pokoja, pričom ešte stihol spôsobiť zamestnávateľom totálny chaos. Chcem však povzbudiť všetkých demokraticky a cítiacich ľudí, aby si nenechali vziať nádej, že Slovensko zostane pevnou súčasťou demokratického sveta. Nesmieme dovoliť, aby legitimizovanie extrémizmu a nadbiehanie agresorom prekrylo pravdu o našej histórii. Sloboda sa neudržiava mlčaním, ale odvahou postaviť sa zlu v každej podobe,“ dodala poslankyňa.
Korčok: Ficova cesta poškodzuje Slovensko
Podľa podpredsedu hnutia Progresívne Slovensko Ivana Korčoka Ficova cesta do Moskvy poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. „Po tejto ceste do Moskvy sa už nikto nemôže čudovať, ak sa európski lídri budú Slovensku vyhýbať. Ako má po tomto prísť nemecký kancelár Merz na Slovensko?“ pýta sa Korčok.
Zároveň upozornil, že Slovensko dnes premrháva obrovské ekonomické príležitosti spojené s obnovou Ukrajiny, z ktorých by mohli výrazne profitovať najmä regióny na východe krajiny. „Obnova Ukrajiny bude jedným z najväčších ekonomických projektov v Európe,“ doplnil.
Ivan Korčok spolu s kandidátom na predsedu Košického samosprávneho kraja Mariánom Porvažníkom navštívili Ľvov a Rzeszów. Ako uviedol podpredseda PS po návrate z pracovnej cesty, rokovali s predstaviteľmi samospráv, regiónov aj podnikateľských združení o doprave, logistike, energetike, infraštruktúre a budúcej obnove Ukrajiny. Navštívili aj centrum Superhumans v Ľvove, ktoré pomáha obetiam ruskej agresie po amputáciách a ťažkých zraneniach.
„Keď sa rozprávate s mladým človekom, ktorému vojna vzala obe nohy, veľmi rýchlo pochopíte, čo znamená Putinov režim. A do toho máte pred očami obraz slovenského premiéra, ako ide do Moskvy podávať Putinovi ruku. Toto nie je neutralita ani politika mieru. Toto je cynická legitimizácia agresora,“ povedal Korčok.
Zdroj: SITA.sk - Pľuvanec do tváre našim spojencom. SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pridáva sa aj Remišová © SITA Všetky práva vyhradené.
