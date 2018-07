Ďurkov stavia novú nájomnú bytovku, záujem o byty je veľký

Obec Ďurkov v okrese Košice-okolie stavia pre veľký záujem nový nájomný bytový dom, v ktorom bude jedenásť jedno až trojizbových bytov. Určené sú najmä pre mladé rodiny a seniorov. Dom by mal byť dokončený do konca tohoto roka. Na snímke práce na bytovom dome 29. júla 2018. Foto: TASR - Marián Holubčík Foto: TASR - Marián Holubčík

Ďurkov 1. júla (TASR) – Obec Ďurkov (okres Košice-okolie) stavia pre veľký záujem nový nájomný bytový dom. Bytovka blízko hlavnej križovatky na dolnom konci obce bude mať spolu 11 jeden-, dvoj- a trojizbových bytov. Slúžiť má najmä pre mladé rodiny, ale aj seniorov. Výstavba začala koncom minulého roka, ukončená by mala byť do konca tohto roka.uviedol pre TASR starosta Ďurkova Ondrej Valik.Už pri žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bolo podľa starostu predbežne zhruba 17 záujemcov o byty a záujem odvtedy výrazne stúpol. Oficiálne bude obec ešte prijímať žiadosti o pridelenie bytov podľa stanovených podmienok.povedal Valik.Náklady na výstavbu nájomných bytov sú zhruba 570.000 eur, z toho dotácia od ministerstva dopravy a výstavby tvorí 200.000 eur, zvyšok ide z úveru od ŠFRB. Súvisiaca technická vybavenosť vychádza na zhruba 35.000 eur, polovica je hradená z ministerskej dotácie.Obec v minulých rokoch postavila v rómskej časti nájomný dom so šiestimi bytmi a ďalších osem sociálnych bytov nižšieho štandardu. Ďurkov má v súčasnosti 1860 obyvateľov.