Kanada zavádza odvetné clá na americké produkty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 1. júla (TASR) - Od nedele začala Kanada uplatňovať dovozné clá na výrobky zo Spojených štátov v hodnote takmer 17 miliárd kanadských dolárov (CAD). Je to odveta za uvalenie amerických dovozných ciel na kanadskú oceľ a hliník.Ako uviedla kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová na pôde oceliarní Stelco Holdings v meste Hamilton, Kanada nechce spor eskalovať, ale nemieni ani ustupovať. Clá vo výške 10 až 25 % sa dotknú amerických produktov v celkovej hodnote 16,6 miliardy CAD (10,75 miliardy eur), pričom kanadská vláda ich vybrala tak, aby v čo najväčšej miere zvýšila tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa.Clá sa totiž týkajú najmä výrobkov zo štátov, kde majú silnú pozíciu Trumpovi politickí spojenci. Okrem výrobkov z ocele a hliníka sa dotknú aj výrobkov, ako káva, kečup, jogurty, whiskey či kosačky na trávu. Napríklad jogurty dováža Kanada z USA len v hodnote asi 3 milióny amerických dolárov (2,57 milióna eur) ročne, ale väčšinu zo štátu Wisconsin, domovského štátu predsedu Snemovne reprezentantov Paula Ryana. Ďalším zasiahnutým produktom je americká whiskey, ktorá sa do Kanady dováža najmä zo štátu Kentucky, domovského štátu šéfa republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella.Freelandová povedala, že im je to veľmi ľúto, ale inú možnosť ako odpovedať odvetnými clami nemali. Dodala, že len tento týždeň hovorila s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom šesťkrát a je ochotná sa s ním stretnúť opäť s cieľom problém vyriešiť.Okrem odvetných ciel Ottawa zaviedla aj balík opatrení na podporu americkými clami zasiahnutých kanadských odvetví. Jeho hodnota dosahuje takmer 2 miliardy CAD.Trump medzitým oznámil, že vláda USA skúma, či aj dovoz áut zo zahraničia. Práve ohrozením národnej bezpečnosti odôvodnili Spojené štáty zavedenie dovozných ciel na oceľ a hliník z Kanady, ako aj z Európskej únie a iných štátov. Freelandová označila takéto úvahy za