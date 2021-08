Duševnú nepohodu často nevidieť, neliečené psychické ochorenia môžu viesť až k invalidite

Viac ako inokedy je dôležitá je prevencia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu zanecháva veľmi vážne následky aj na duševnom zdraví ľudí. Ambulancie psychológov či psychiatrov zažívajú nebývalý nápor pacientov a pribúdajú diagnózy ako sú úzkostné stavy, panické ataky, depresie či syndróm vyhorenia. Podľa štatistík sa síce počet pacientov s psychickými ochoreniami za posledných 15 rokov strojnásobil a najmä počas pandémie sa zhoršilo duševné zdravie až u dvoch tretín ľudí. Iba tretina z tých, ktorí potrebujú psychickú pomoc, ju však aj skutočne vyhľadajú. A to je veľký problém, pretože neliečené psychické choroby môžu viesť až k invalidite."Niektoré duševné choroby môžu byť podľa lekárov pri nepriaznivom priebehu choroby invalidizujúcimi ochoreniami a podľa stupňa ich závažnosti je možné pri depresiách či úzkostných poruchách uznanie invalidity aj nad 40%," upozorňuje riaditeľka brand&marketing UNIQA Silvia Vlasková a dodáva: "Čo sa týka duševného zdravia, pandémia mimoriadne zhoršila situáciu a je nevyhnutné o tejto téme hovoriť viac, verejne, venovať sa najmä prevencii a hľadať spôsoby, ako ľuďom čím skôr pomôcť."Podľa údajov Ligy za duševné zdravie sa totiž až 80 % ľudí bojí vyhľadať pomoc buď z obavy, ako sa k tomu postaví ich okolie, prípadne sa boja navštíviť lekára alebo vôbec nevedia, kde a ako majú odbornú pomoc hľadať.UNIQA sa preto v spolupráci s Ligou za duševné zdravie rozhodla podporiť odtabuizovanie témy duševného zdravia a urobiť v tejto oblasti maximum pre prevenciu. Ľudia, ktorí trpia nejakou formou duševnej nepohody to často nedávajú najavo alebo okolie ich signály nevníma. Potrebujú preto istotu, že sa so svojimi problémami majú kam obrátiť."Podporili sme preto Linku dôvery Nezábudka, ktorá poskytuje emočnú podporu a pomoc v kríze ako aj kontakty na odborníkov a zariadenia psychiatrickej pomoci. Samozrejme, bezplatnú pomoc a psychologické poradne ponúkame aj v rámci našich produktov. Po spojení s AXA sme ešte silnejší a ideme za hranice toho, čo ľudia bežne od poisťovne očakávajú, pretože naši klienti to v tejto zložitej dobe potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým," vysvetľuje Silvia Vlasková.UNIQA ako jedna z mála na trhu kryje v rámci invalidity všetky psychické ochorenia. Počas pandémie tiež v rámci služby Diagnose me poskytuje psychologickú poradňu pre klientov životného poistenia a k dispozícii je aj odborná psychologická pomoc pre všetkých klientov, ktorí kvôli živelnej pohrome prišli o blízkych či majetok. V rámci poistenia kybernetických rizík majú ľudia krytú aj kyberšikanu, ktorá môže najmä na psychike detí zanechať vážne následky. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú pri riešení takýchto citlivých sporov veľmi efektívni. "Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu, čo takisto pomáha ľuďom v stresovej situácii, v ktorej sa kvôli kyberšikane ocitli, " vysvetľuje Silvia Vlasková.Informačný servis