Slovákom sa skomplikuje cestovanie do Fínska, zaradili nás medzi rizikové krajiny

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Fínsko zaradilo od pondelka 9. augusta Slovenskú republiku medzi rizikové krajiny. Na vstup je preto potrebný buď certifikát o plnom zaočkovaní, pričom od druhej dávky musia uplynúť aspoň dva týždne, alebo certifikát o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných šesť mesiacov.Ďalšou možnosťou umožňujúcou vstup do Fínska je certifikát o prvej dávke dvojzložkovej očkovacej látky, pričom od jej podania by mali uplynúť aspoň dva týždne.Vstup je možný aj s negatívnym výsledkom PCR testu , ktorý ale nesmie byť starší ako 72 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.„V prípade negatívneho výsledku testu alebo certifikátu o prvej dávke očkovania majú cestujúci povinnosť podstúpiť ďalší test po troch až piatich dňoch od príchodu do Fínska. V prípade nedodržania tohto nariadenia hrozí pokuta,“ upozorňuje rezort diplomacie. Dodáva, že cestujúci sa do výsledku testu musia izolovať doma alebo v mieste ubytovania.Ministerstvo tiež zdôrazňuje, že hraničný režim Fínska sa riadi podľa toho, z akej krajiny sa do neho vstupuje. Pri príchode do Fínska cestnou dopravou z Estónska sa tak cestujúci riadia pravidlami a obmedzeniami ako pri ceste z Estónska. Medzi Fínskom a Estónskom totiž naďalej platia prísne kontroly na vnútorných hraniciach.