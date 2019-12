Dva eurofondové operačné programy sa majú spojiť

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 4. decembra (TASR) - Dva eurofondové operačné programy (OP), a to OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie, sa majú spojiť. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú posunul parlament do druhého čítania. Plénum rokuje o novele v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť jeho vyhlásením v Zbierke zákonov.Osobitnú úpravu zmeny OP spočívajúcu v tom, že určitý operačný program sa včlení do iného existujúceho operačného programu, teda príde k zlúčeniu operačných programov, legislatíva na úrovni Slovenskej republiky ani Európskej únie podľa dôvodovej správy neobsahuje. Preto tento proces nemá vymedzené pravidlá pre jeho vykonávanie vrátane následkov takéhoto zlúčenia.," uvádza sa ďalej v dôvodovej správe k legislatíve." zdôvodnil 28. novembra na mimoriadnom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Vláda podľa Rašiho formálne spája spomínané dva operačné programy, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti do budúcnosti ani žiadne otázniky pre legislatívnu čistotu. "" vysvetlil Raši.