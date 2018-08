Dva odpadkové koše testujú v rámci vyšetrovania otravy novičkom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. augusta (TASR) - Britská polícia, vyšetrujúca prípady otravy nervovoparalytickou látkou novičok, poslala vo štvrtok dva odpadkové koše z anglického mesta Salisbury do vojenského výskumného laboratória na testy. Informovala o tom agentúra AP. Na otravu novičkom zomrela žena a ochorel muž, jej partner.Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že vo štvrtok vzala dve nádoby na odpadky spoza obchodov v Salisbury, 145 kilometrov juhozápadne od Londýna, a previezla ich do laboratória. Tento krok polície nasledoval po rozhovoroch detektívov s Charliem Rowleym z mestečka Amesbury, ktorý sa zotavuje po júnovej otrave. Jeho partnerka Dawn Sturgessová zomrela.Dvojica bola vystavená účinkom novička. Rowley podľa svojich slov prišiel do kontaktu s látkou novičok 30. júna a potom ochorel, napísala na svojom webe stanica Sky News.Polícia predpokladá, že partneri zaobchádzali s fľaškou obsahujúcou spomínanú bojovú nervovoparalytickú látku. Tá istá toxická látka bola použitá aj pri útoku na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju Skripaľovú v Salisbury v marci.Británia obviňuje z útoku na Skripaľovcov ruskú vládu, Moskva toto tvrdenie odmieta.