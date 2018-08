Rezort hospodárstva nezvládol rokovanie s BMW, tvrdí Košický kraj

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice/Haniska 2. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vidí rozhodnutie automobilky BMW neinvestovať na východnom Slovensku, ale pri maďarskom Debrecíne v nezvládnutom procese vyjednávania Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Pre TASR to uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Rezort považuje tieto tvrdenia za absurdné.dodáva Trnka s tým, že územie plánovaného strategického parku Haniska nebolo v dostatočnom predstihu na takúto investíciu pripravené. Podľa jeho slov sú v regióne aj vhodnejšie plochy.povedal.Podľa rezortu pod vedením ministra Petra Žigu (Smer-SD) ide o absurdné tvrdenie predsedu KSK a svedčí to o jeho extrémne zlej informovanosti.,“ povedal pre TASR hovorca ministerstva Maroš Stano. Pripomenul, že za Slovensko rokoval skúsený tím agentúry Sario. Podľa jeho slov sa o investície vedie tvrdý konkurenčný boj medzi krajinami.dodal.Ako ministerstvo ďalej reagovalo, investor mal na Slovensku detailne zmapované všetky potenciálne územia.uvádza rezort. Podľa neho vôbec nie je vylúčené, že rozhodnutie investora negatívne ovplyvnili aj vyjadrenia slovenských politikov, ktorí investíciu do automobilového priemyslu spochybňovali a tvrdili, že ju východné Slovensko nepotrebuje.uzavrel rezort.