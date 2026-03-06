Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Piatok 6.3.2026
 24hod.sk    Gala    Hudba

06. marca 2026

Dva romantické večery kráľa valčíkov: André Rieu pridáva ďalší koncert v Bratislave


Pre obrovský záujem o jeho návrat do hlavného mesta pridáva k pôvodne ohlásenému koncertu nový termín. André Rieu tak vystúpi v TIPOS Aréne v Bratislave hneď dvakrát - 4. a 5. novembra ...



Zdieľať
6.3.2026 (SITA.sk) - Pre obrovský záujem o jeho návrat do hlavného mesta pridáva k pôvodne ohlásenému koncertu nový termín. André Rieu tak vystúpi v TIPOS Aréne v Bratislave hneď dvakrát – 4. a 5. novembra 2026.

Po vypredaných koncertoch a nadšených reakciách publika sa "kráľ valčíkov" vracia na Slovensko s veľkolepou show, ktorá opäť spojí hudbu, tanec a emócie do jedného výnimočného večera. Spolu so svojím 60-členným Johann Strauss Orchestra a medzinárodnými sólistami prinesie do Bratislavy program plný romantiky, energie a prekvapení.

André Rieu je známy tým, že dokáže klasickú hudbu priblížiť každému – bez rozdielu veku či skúseností s vážnou hudbou. Jeho koncerty nie sú len hudobným vystúpením, ale skutočnou oslavou života. Publikum sa môže tešiť na nestarnúce valčíky, obľúbené melódie z operiet a muzikálov, filmové skladby aj svetoznáme klasické diela, ktoré zaznejú v podaní špičkového orchestra, charizmatického dirigenta a špeciálnych hostí.

"Veľmi sa teším, že sa môžem do Bratislavy vrátiť a že k pôvodnému koncertu môžeme pridať aj ďalší večer. Slovenské publikum je vždy srdečné a plné energie. Už teraz sa neviem dočkať, keď si spolu opäť vytvoríme nezabudnuteľné spomienky," odkazuje André Rieu svojim fanúšikom.

Koncerty André Rieu sú známe nielen hudbou, ale aj veľkolepou výpravou – honosnými kostýmami, pôsobivou scénografiou, jemným humorom a čarovnou atmosférou, ktorá zakaždým naplní celú halu. Koncert od koncertu je jedinečný a prináša momenty, pri ktorých publikum spontánne vstáva, tlieska a necháva sa unášať rytmom valčíkov.

Zažite čaro jedného z najúspešnejších svetových hudobníkov naživo a presvedčte sa, prečo patria jeho koncerty dlhodobo k najnavštevovanejším na svete.

ANDRÉ RIEU
4. a 5. NOVEMBER 2026/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky na koncerty sú dostupné online tu https://www.ticketportal.sk/event/Andre_Rieu?ID_partner=60 

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dva romantické večery kráľa valčíkov: André Rieu pridáva ďalší koncert v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

