Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Denník - Správy
06. marca 2026
Prevažujú na Slovensku ženy alebo muži? Zverejnili štatistiku
Takmer dvojtretinové zastúpenie (63,1 percenta v roku 2024) v štruktúre ženskej časti obyvateľstva SR mali ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov.
Ženská populácia na Slovensku má stále prevahu nad mužmi, rozdiel je najvýraznejší medzi seniormi. Ženy predstavujú väčšinu obyvateľstva Slovenska, ich počet prevyšuje mužskú populáciu o takmer 118.000 obyvateliek. Zhruba 15 žien zo 100 patrí na Slovensku do vekovej kategórie štyridsiatničiek. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien (MDŽ) o tom informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
Štatistiky zároveň potvrdzujú rastúci trend v kategórii senioriek, ktorých počet v roku 2024 prvýkrát prekročil hranicu 600.000 žien a za päť rokov stúpol o viac ako desatinu. Na Slovensku žije 2,77 milióna žien. Podľa dostupných dát tvoria ženy 51,1 percenta z celkovej populácie SR (dáta ku koncu roka 2024).
„Priemerná slovenská žena sa prvýkrát vydáva vo veku 30 rokov, prvé dieťa privádza na svet v priemere vo veku 28 rokov. Rozvádza sa v 42 rokoch a celkovo sa dožíva vysokého veku približne 82 rokov. Takmer 70 percent žien v ekonomicky aktívnom veku 15-64 rokov pracuje, zarába v priemere necelých 1600 eur, napriek tomu je takmer 15 percent slovenských žien ohrozených chudobou,“ pripomenula hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.
Na európskej úrovni je pomer politicky angažovaných žien a mužov takmer vyrovnaný, ženy tvorili necelých 47 percent Európskeho parlamentu. Na národnej úrovni je politická participácia slovenských žien nižšia, zastúpenie žien v roku 2024 bolo iba 22 percent. Primátorky a starostky tvorili takmer 27 percent.
Takmer dvojtretinové zastúpenie (63,1 percenta v roku 2024) v štruktúre ženskej časti obyvateľstva SR mali ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili ženy vo veku 45 až 49 rokov, ktorých v roku 2024 žilo na Slovensku 218.000. Prevaha dám nad pánmi sa začína prejavovať až vo vyšších vekových skupinách, teda nad 55 rokov. Najvýraznejší rozdiel je vo vekovej skupine 70- až 79- ročných, kde počet žien prevyšuje mužskú časť populácie o takmer 86.000. Vo veku 65 a viac rokov ich bolo vyše 604.000, čo predstavuje prevahu o viac ako 189.000 žien nad seniormi - mužmi. „Takýto rozdiel je dôsledkom najmä výrazne vyššieho veku dožitia žien,“ uviedla Morháčová.
Dievčatá narodené v roku 2024 majú pred sebou perspektívu dožitia v priemere 81,6 roka, chlapci narodení v rovnakom období sa podľa štatistických modelov dožijú v priemere 75 rokov.
V oblasti finančného ohodnotenia dlhodobo platí, že pri rovnakej práci ženy zaostávajú za svojimi mužskými kolegami. Priemerný zárobok žien dosiahol v roku 2024 úroveň 1572 eur, zatiaľ čo u mužov to bolo 1926 eur. Ženy v priemere zarábajú o pätinu menej než muži, hoci sa mzdové rozdiely postupne znižujú. Najmenší rozdiel v mzdách mužov a žien v roku 2024 bol podľa ŠÚ SR u príslušníkov ozbrojených síl (3,3 percenta) a u kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (3,7 percenta). Najväčšie rozdiely v neprospech žien boli u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (26,4 percenta) a u zákonodarcov a riadiacich pracovníkov (21,7 percenta).
