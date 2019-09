Dva úseky R7 majú byť podľa stavebníka dokončené na jar 2020

Na snímke stavba rýchlostnej cesty R7 počas sprevádzanej ukážky aktuálnych prác na najväčšej trvajúcej dopravnej stavbe v strednej Európe D4R7 v Šamoríne 19. septembra 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 19. septembra (TASR) – Dva úseky rýchlostnej cesty R7 v smere od Holíc do Bratislavy budú dokončené na jar budúceho roka. Deklarovala to spoločnosť D4R7 Construction počas sprevádzanej ukážky aktuálnych prác na bratislavskom obchvate.Posledný, piaty úsek R7 medzi Holicami a Dunajskou Lužnou je v najpokročilejšom štádiu výstavby. Potvrdil to generálny riaditeľ firmy D4R7 Construction Juan José Bregel.skonštatoval vo štvrtok externý konzultant v projekte D4/R7 Ľudovít Naď.Priblížil, že na tomto úseku sú uložené vrstvy vozovky, zvodidlá, a sú tam aj začiatky montáže protihlukových stien. Dokončené sú aj fázy odvodnenia rýchlostnej cesty.dodal.Podotkol však, že je toho treba ešte veľa urobiť.poznamenal Naď.Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.