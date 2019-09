Patakyová má pripomienky v oblasti ochrany práv detských obetí násilia

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava, 19. septembra (TASR) - Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová v stredu (18. 9.) na diskusii so zástupcami ministerstiev, iných orgánov a inštitúcií predstavila svoje pripomienky k novele Trestného poriadku. Zamerala sa na zlepšenie ochrany práv detí v trestnom konaní. Vychádzala pritom z medzinárodných záväzkov SR. Cieľom zmeny, ktorú ombudsmanka navrhla, je zabrániť sekundárnemu traumatizovaniu detských obetí násilia počas výsluchov a prehĺbiť multidisciplinárnu spoluprácu medzi subjektmi zapojenými do procesu vypočúvania a ďalších úkonov.Patakyová vo svojich pripomienkach k pripravovanej novele Trestného poriadku zdôraznila aj potrebu multidisciplinárnej spolupráce a koordinácie jednotlivých subjektov, ktorých úlohou je ochrana detských obetí.povedala.povedala ombudsmanka. Navrhla povinné využívanie špeciálnych výsluchových miestností, prispôsobených vzhľadom a vybavením na výsluch primeraný veku dieťaťa.Na Slovensku sú v súčasnosti iba štyri takéto miestnosti, ktoré vybudovali mimovládne organizácie, a jedna školiaca, ktorá patrí štátu. Aktuálne sa tieto miestnosti dostatočne nevyužívajú, preto ombudsmanka v pripomienke Ministerstvu spravodlivosti SR navrhla, aby sa v nich výsluchy konali povinne, ak tomu nebránia objektívne dôvody. "vysvetľuje Kancelária VOP.V ďalších pripomienkach ombudsmanka navrhla, aby polícia o trestnej činnosti spáchanej na deťoch povinne informovala orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tiež, aby bol zástupca tohto orgánu prizývaný ku každému výsluchu dieťaťa, ak sa týka vecí, ktorých oživovanie v pamäti by mohlo nepriaznivo ovplyvniť duševný a mravný vývoj dieťaťa alebo ho vystaviť riziku druhotnej viktimizácie. Podľa ombudsmanky sa tak posilní spolupráca a informovanosť medzi políciou a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa taktiež prispieva k minimalizácii opakovaných výsluchov.Okrem toho Patakyová navrhla, aby mali zástupcovia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci informovanosti možnosť nazerať do spisov v takom rozsahu, aby si mohli dostatočne plniť svoje úlohy a povinnosti vyplývajúce zo zákona.