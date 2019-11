Dva vlaky v Holandsku zrejme zasiahla streľba,

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 23. novembra (TASR) - Dva vlaky na juhu Holandska v piatok pravdepodobne zasiahla streľba. Pri incidente však nikto z cestujúcich zranenia neutrpel, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Na osobný vlak z Tilburgu do susedného mesta Breda ležiaceho neďaleko hraníc s Belgickom pravdepodobne niekto vystrelil, uviedla na Twitteri polícia z mesta Breda. Dodala, že zničených bolo päť okien.Polícia ďalej informovala, že do mesta Eindhoven na juhovýchode krajiny takisto dorazil vlak s rozbitým oknom, čo zrejme tiež zapríčinila streľba. Vlak išiel totiž po tých istých koľajniciach ako vlak z Tilburgu do obce Breda.Ako uviedla polícia, oba vlaky v sobotu preskúmajú forenzní experti s cieľom zistiť, čo sa presne stalo.Bezprostredne po incidente nebol nikto zadržaný, polícia žiada pri vyšetrovaní o pomoc očitých svedkov.