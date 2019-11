Na diaľnici D1 budú medzi Trnavou a Bratislavou prejazdné dva pruhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. novembra (TASR) – Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou musia vodiči rátať s obmedzeniami aj v sobotu. "Dôvodom je prestavba dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina," ozrejmila hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová."Od 6.00 h do 16.00 h budú v sobotu z dôvodu posúvania betónových zvodidiel na krajnici v smere Trnava - Bratislava prejazdné dva jazdné pruhy, rovnako dva jazdné pruhy budú prejazdné aj v smere Bratislava – Trnava," informovala Michalová.Dopravné obmedzenia sú na diaľnici D1 v smere Trnava – Bratislava od štvrtka (21. 11.) a budú pretrvávať až do 28. novembra do 12.00 h, keď sa bude realizovať úprava zvislého dopravného značenia a osádzanie smerových kolov, oba smery budú prejazdné v troch jazdných pruhoch.