Dva zápasy, dve prehry. Slovenky v Zadare sú po zápase s Chorvátkami stále bez bodu

Chorvátky majú postup istý

Slovenky hrali zo začiatku veľmi dobre

Zdolať musia Švajčiarky aj Bielorusky

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Dva zápasy, jeden víťazný set a nula bodov na konte. Takáto zostupná je bilancia slovenských volejbalistiek v C-skupine v chorvátskom Zadare po treťom hracom dni na šampionáte EuroVolley 2021.Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia po piatkovej prehre 1:3 s Maďarkami nestačili v nedeľu na Chorvátky, ktorým podľahli 0:3 (-21, -14, -13).Slovenské volejbalistky viedli v prvom sete 19:12, ale favorizované domáce otočili vývoj a s dokonalou bilanciou 3-0 (sety 9:0) si ako prvé zabezpečili postup do osemfinále.Slovenkám patrí v tabuľke 5. miesto, do vyraďovacej časti postúpia z každej zo štyroch skupín štyri tímy. Okrem slovenských reprezentantiek bez bodu sú zatiaľ aj posledné Bielorusky."V prvom sete sme do stavu 19:12 hrali veľmi dobre, Chorvátky boli možno trochu prekvapené, potom však zlepšili obranu a my sme po dvoch - troch rozohrách bez bodu prestali hrať. Ak je súper takýto silný, musíme udržať výkon po celý čas na sto percent. Žiaľ, nestačilo to a v druhom a treťom sete sme nenašli silu vzdorovať takémuto silnému tímu," uviedol tréner Marco Fenoglio na webe svf.sk.Slovenky budú hrať aj počas ďalších dvoch dní - v pondelok nastúpia proti favoritkám skupiny Taliankam (17.15 h) a v utorok proti Švajčiarkam (20.00). Vo štvrtok si na záver bojov v skupine zmerajú sily s Bieloruskami (17.00). Ak si chcú vybojoval postup do osemfinále tak ako pred dvoma rokmi na ME v Bratislave, potrebujú zdolať Švajčiarky aj Bielorusky."V skupine je všetko otvorené. Včerajšie víťazstvo Švajčiarska nad Maďarskom to ešte viac zamotalo, my potrebujeme získať nejaké body. Zajtra to bude proti Taliankam skôr ako tréning. Dievčatá majú šancu zahrať si proti nim raz alebo dvakrát v živote, musia to využiť vo svoj prospech," skonštatoval Fenoglio.